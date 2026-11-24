Sau cú va đập mạnh giữa xe tải ben với xe du lịch trong vụ tai nạn giao thông tại một giao lộ ở Khu đô thị Nam Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, một người phụ nữ tử nạn tại chỗ, tài xế cùng người vợ bị thương được đưa đi cấp cứu.