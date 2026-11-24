Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
Sáng 24/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/le-ky-niem-80-nam-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-lan-thu-nhat-246261124111515046.htm