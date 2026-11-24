Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Em Phương Mỹ Chi, đại diện Thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu, bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm của Tuổi trẻ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm trong khuôn viên Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN