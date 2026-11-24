Sáng 24/11, một tiếng nổ lớn bất ngờ xảy ra tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều kết cấu công trình văng ra đường, cửa kính một số nhà dân xung quanh bị vỡ. Ít nhất 2 người bị thương, trong đó có người đi đường bị thương nặng.