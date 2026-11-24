Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi xác định việc rà soát phải bao quát cả trẻ thường trú, tạm trú, trẻ di cư theo cha mẹ và trẻ chưa có giấy tờ tùy thân. Ban soạn thảo cho biết không đặt thêm điều kiện, thủ tục riêng đối với những trường hợp này.