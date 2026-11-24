Cách đây tròn 80 năm, ngày 24-11-1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 200 đại biểu giới văn hóa, trí thức cả nước. Do hoàn cảnh chiến tranh cận kề, Hội nghị chỉ diễn ra trong một ngày, song thông điệp về vị trí, vai trò của nền văn hóa mới đã được xác lập; văn hóa là tạo nên sức mạnh tinh thần cho dân tộc, đứng ngang hàng với các lĩnh vực khác để cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội tham dự Lễ kỷ niệm.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu với tư tưởng mang tính chiến lược, vẫn còn giá trị đến ngày nay, đặc biệt là khẳng định vai trò của văn hóa trong tầm nhìn phát triển đất nước, con người qua câu nói nổi tiếng: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Nhà hát Hồ Gươm- nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Hàng trăm đại biểu đại diện cho giới văn hóa cả nước sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm.

* Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật về sự kiện này.