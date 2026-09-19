Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài 'Bác Hồ với ngày hội non sông'
Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/le-ky-niem-72-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-den-hung-va-khanh-thanh-tuong-dai-bac-ho-voi-ngay-hoi-non-song-10431049.html