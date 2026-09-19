Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài 'Bác Hồ với ngày hội non sông'

Trong ngày 19/9, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực, trong đó có các tuyến đường ở đô thị và vùng trũng thấp.