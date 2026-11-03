Lễ kỷ niệm 70 năm cuộc nổi dậy phá khám Nhà lao Tân Hiệp và 80 năm thành lập Chiến khu Đ diễn ra vào tháng 12-2026

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Theo dự thảo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 70 năm cuộc nổi dậy phá khám vượt ngục tại Nhà lao Tân Hiệp sẽ diễn ra tại Di tích Nhà lao Tân Hiệp (phường Tam Hiệp). Dự kiến, chiều 1-12 sẽ diễn ra hội thảo về Nhà lao Tân Hiệp; sáng 2-12 diễn ra lễ kỷ niệm với các hoạt động như: chương trình nghệ thuật chào mừng, ôn lại truyền thống lịch sử, tri ân các cựu tù cách mạng, chiếu phim tư liệu và giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Chương trình có phát biểu của đại diện thế hệ trẻ nhằm thể hiện sự tiếp nối truyền thống cách mạng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chiến khu Đ dự kiến tổ chức vào ngày 18-12. Các hoạt động trọng tâm gồm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và các di tích lịch sử: Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Khu ủy miền Đông. Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị thành phố Đồng Nai, phường Tân Triều với nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật, diễn văn kỷ niệm, tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Thanh Ngữ báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm cuộc nổi dậy phá khám tại Nhà lao Tân Hiệp; rà soát số lượng, thành phần khách mời, danh sách cựu tù cách mạng tham dự; đồng thời xây dựng phương án trưng bày, triển lãm, bố trí khu vực đón tiếp, giữ xe và dự toán kinh phí. Các khâu chuẩn bị cần được triển khai chu đáo, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đối với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chiến khu Đ, lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát quy mô, số lượng đại biểu khách mời, đề xuất quà tặng và phương án tổ chức các hoạt động phù hợp. Trong đó, cần nghiên cứu tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu về Chiến khu Đ từ ngày 16 đến 23-12; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của vùng đất Đồng Nai.