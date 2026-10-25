Lễ Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc dự buổi lễ kỷ niệm

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía Lâm Đồng có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương cùng tham dự.

Về phía Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Các đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ còn có nguyên cán bộ lãnh đạo Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lãnh đạo các xã khu vực Lâm Hà, Đạ Tẻh; chức sắc tôn giáo; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiêu biểu và hơn 500 cán bộ và Nhân dân đại diện cho các dân tộc trên địa bàn.

Hơn nửa thế kỷ vun đắp

Cách đây hơn 50 năm, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước chủ trương phân bố lại lao động, dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới. Đó là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Từ năm 1976, Hà Nội và Lâm Đồng đã phối hợp khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị xây dựng vùng kinh tế mới tại Nam Ban, Lán Tranh, thuộc huyện Đức Trọng lúc bấy giờ. Những cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý đi trước, cùng lực lượng thanh niên tiền trạm chuẩn bị điều kiện để đón dân vào lập nghiệp.

Ngày 18/4/1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban. Tiếp đó, các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng lần lượt vào nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên trái) cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Hơn 2.600 thanh niên tiền trạm trong những năm đầu đã đem sức trẻ và tinh thần “Ba sẵn sàng” đến với cao nguyên, mở đầu một hành trình dựng xây đầy thử thách.

Từ những vùng đất còn hoang sơ, những khu dân cư dần hình thành. Đất đai được đưa vào sản xuất, trẻ em được đến trường, đời sống từng bước ổn định.

Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà (trước sáp nhập) được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của vùng kinh tế mới. Tên gọi Lâm Hà được ghép từ Lâm Đồng và Hà Nội, là biểu tượng gắn kết, nghĩa tình của mối quan hệ gắn bó ấy.

Các đồng chí Ban Thường Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi lễ

Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, được sự vun đắp qua nhiều thế hệ, Lâm Hà đã từng bước hình thành và phát triển, trở thành khu vực có kinh tế - xã hội thuộc diện khá của tỉnh. Đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm không ngừng được đầu tư, nâng cấp.

Đến năm 2019, toàn bộ 14/14 xã của huyện Lâm Hà (cũ) đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Huyện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Các địa phương trên địa bàn Hà Nội tham dự buổi lễ

Giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội hỗ trợ Lâm Hà 32 công trình, dự án cùng trang thiết bị và cơ sở vật chất, với tổng kinh phí 197,47 tỷ đồng. Nguồn lực được dành cho nhiều lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, giao thông và văn hóa. Giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ đầu tư 17 công trình, dự án, với tổng kế hoạch vốn hơn 215 tỷ đồng.

Cùng với Nam Ban Lâm Hà, khu vực Đạ Tẻh, thời gian qua, Lâm Đồng và Hà Nội thường xuyên phối hợp trong lĩnh vực công thương, tổ chức hội nghị kết nối giao thương, hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP... ra thị trường.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, Hà Nội đã tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phối hợp tổ chức "Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - 2025" và cử các đoàn vận động viên tham gia thi đấu, tập huấn tại Lâm Đồng.

Cán bộ, nhân dân các xã vùng Lâm Hà tham dự lễ kỷ niệm

Trong lĩnh vực du lịch, hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội ngày 11/8/2026 tiếp tục mở rộng kết nối, với một biên bản ghi nhớ giữa hiệp hội du lịch hai địa phương và 5 biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp.

“Hà Nội - Lâm Đồng như ruột thịt”

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”, lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để chúng ta nhìn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của một vùng đất gắn với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sau ngày đất nước thống nhất. Chúng ta cùng ghi nhận, tri ân công lao của các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và Nhân dân Thủ đô.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026)

Các thế hệ đi trước vừa lao động, sản xuất, vừa phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đấu tranh chống FULRO, giữ gìn an ninh, bảo vệ Nhân dân. Giữa gian khó, thanh niên tiền trạm mở đường, dựng nhà. Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn sản xuất. Thầy cô giáo gây dựng lớp học. Y, bác sĩ chăm sóc người bệnh.

Mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một phần việc, tất cả cùng chung ý chí biến vùng đất hoang hóa còn nhiều gian khó thành nơi có thể an cư, lập nghiệp và dựng xây tương lai.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn được tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trên nhiều lĩnh vực để cùng nhau phát triển trong thời gian tới

Tình yêu quê hương từ hai miền đất nước đã gặp nhau trên cao nguyên, hòa thành tình yêu đối với một quê hương chung. Hào khí Thăng Long được tiếp nối bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng dựng xây. Còn nghĩa tình của đồng bào các dân tộc tại chỗ đã làm cho vùng đất mới thêm ấm áp, bền chặt và giàu bản sắc. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, trải qua 50 năm, công cuộc xây dựng vùng kinh tế mới đã góp phần khai thác tiềm năng đất đai, tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng dân cư, tạo việc làm và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Lãnh đạo các sở, ngành TP Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Đó không chỉ là quá trình khai hoang một vùng đất, mà còn là hành trình kiến tạo cuộc sống, gây dựng niềm tin và vun đắp tương lai cho nhiều thế hệ.

Trong những thành tựu chung đó, TP Hà Nội luôn là địa phương đồng hành, hỗ trợ thiết thực đối với Lâm Đồng. Từ việc cử cán bộ và lực lượng chuyên môn trong những năm đầu đến đầu tư các công trình giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, hỗ trợ an sinh xã hội... Sự quan tâm của Thủ đô đã góp phần giải quyết nhiều nhu cầu thiết yếu của địa phương.

Tỉnh Lâm Đồng trân trọng bày tỏ lòng trân quý, sự biết ơn đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội về sự đồng hành, hỗ trợ quý báu trong suốt chặng đường đã qua. Chúng tôi thành kính tri ân những người đã hi sinh, ghi nhận và biết ơn các thế hệ cán bộ, lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong tiền trạm, các gia đình, cộng đồng dân cư đã đóng góp công sức, trí tuệ, tuổi trẻ để xây dựng quê hương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, lễ kỷ niệm được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Không gian phát triển mở rộng từ cao nguyên đến biển, đảo, cùng với tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực.

Bà Nguyễn Thị Mão, đại diện Ban Liên lạc Cựu Thanh niên xung phong tiền trạm xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng chia sẻ kỷ niệm về chặng đường đã qua

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, GRDP tăng 8,51%. Đó là tín hiệu đáng khích lệ; đồng thời, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, nâng cao chất lượng điều hành và chuyển hóa tiềm năng thành những kết quả cụ thể, bền vững.

Trong định hướng chung ấy, các địa phương gắn với lịch sử vùng kinh tế mới Hà Nội cần tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được. Mỗi địa phương chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững.

Thế hệ trẻ Lâm Hà bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ đi trước

Khu vực Lâm Hà, Đạ Tẻh cần nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch... cần được đẩy mạnh.

Lâm Đồng xác định quan hệ với Thủ đô Hà Nội luôn có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh. Nếu chặng đường trước đây được xây dựng bằng sức trẻ, sự hi sinh và tinh thần vượt khó của những người đi mở đường, thì chặng đường tiếp theo cần được tiếp nối bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự hợp tác thực chất giữa hai địa phương.

Trên nền tảng truyền thống đã được nhiều thế hệ vun đắp, chúng tôi tin tưởng sự gắn bó giữa hai địa phương sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng phù hợp với điều kiện mới.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trong xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao, du lịch... Các nội dung hợp tác cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm và kết quả, hướng đến lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, Lâm Đồng xác định trách nhiệm trước hết là phát huy nội lực, chủ động đổi mới, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và sự hỗ trợ quý báu của Thủ đô.

Địa phương tiếp tục xây dựng chính quyền gần dân, sát cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, lâu dài.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 50 năm người Hà Nội trên vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các cấp, ngành cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, quan tâm cựu thanh niên xung phong, cán bộ tiền trạm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Việc sưu tầm, lưu giữ tư liệu, hình ảnh, hiện vật, công trình gắn với lịch sử vùng kinh tế mới cần được chú trọng để những ký ức quý báu không bị mai một, để các thế hệ sau hiểu rõ hơn về hành trình hình thành quê hương và trân trọng những giá trị được tạo dựng bằng biết bao công sức, hi sinh.

Tiếp tục sẻ chia, gắn kết để cùng vươn xa

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, nhìn lại chặng đường 50 năm, tất cả chúng ta càng thêm vui mừng trước sự trưởng thành và những đổi thay của các địa phương thuộc Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà mong muốn giữa Hà Nội và Lâm Đồng ngày càng gắn bó bền chặt, tạo ra những thành quả phát triển trong tương lai

Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, qua bao thế hệ lao động, xây dựng và phát triển, đến nay, nhiều khu dân cư đã khang trang, các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Hành trình 50 năm xây dựng vùng kinh tế mới không chỉ có những vùng đất được khai phá, những công trình được dựng xây, mà còn có những tình cảm được vun đắp. Những gia đình, những thế hệ cùng nhau gắn bó, để nghĩa tình giữa Hà Nội và Lâm Đồng ngày càng thêm sâu nặng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao biểu trưng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà Đại đoàn kết gửi đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

TP Hà Nội biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, các cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, đón nhận, sẻ chia và đùm bọc những người con Hà Nội, Hà Tây từ những ngày đầu đến lập nghiệp. Tình cảm chân thành, sự giúp đỡ và gắn bó ấy đã tiếp thêm nghị lực để các thế hệ vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống, vun đắp nên mối nghĩa tình đặc biệt giữa hai địa phương trong suốt nửa thế kỷ qua. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra những điều kiện và cơ hội phát triển mới.

Trong quá trình ấy, địa giới hành chính có thể thay đổi, tên gọi và mô hình tổ chức có thể khác trước, nhưng những giá trị lịch sử, truyền thống đoàn kết và tình cảm sâu nặng giữa Hà Nội với Lâm Đồng sẽ luôn được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong 50 năm qua

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, TP Hà Nội mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với tỉnh Lâm Đồng ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả. Hai địa phương đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung như đầu tư, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Cùng với hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, hi vọng hai địa phương sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhất là giữa các thế hệ trẻ, để tình cảm gắn bó được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, gần gũi và thiết thực.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng bày tỏ sự cảm ơn các cấp chính quyền hai địa phương đã quan tâm, hỗ trợ bà con Nhân dân thời gian qua

Với dấu mốc 50 năm đầy ý nghĩa, hai địa phương sẽ tiếp tục cùng nhau gìn giữ, vun đắp và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại. Tất cả cùng đoàn kết, sẻ chia để mối quan hệ giữa Hà Nội và Lâm Đồng ngày càng bền chặt, tạo ra những thành quả phát triển trong tương lai. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao tặng biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng kinh tế mới, với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Lâm Đồng và Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Để ghi nhận những đóng góp quý báu trong quá trình xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, tại buổi lễ, TP Hà Nội và UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026), trước đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề cùng quan tâm và ký kết bản ghi nhớ, hợp tác giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, Lâm Đồng và TP Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Hai bên cùng kết nối, hợp tác trên 8 lĩnh vực, gồm xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; công thương; văn hóa và du lịch; y tế; giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nông nghiệp và bảo vệ môi trường; duy trì và phát huy giá trị truyền thống Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Những tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm là lời tri ân hành trình 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng