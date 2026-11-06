Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đánh dấu chặng đường phát triển, đồng hành cùng dân tộc

Tham dự lễ có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM;... Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu dự Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Về phía GHPGVN có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; chư vị Phó Pháp chủ, các vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương; đại biểu 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố cùng đông đảo tăng ni, Phật tử trong nước và nước ngoài.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, sự kiện thành lập GHPGVN ngày 7/11/1981 là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ mới cho Phật giáo nước nhà, với sự thống nhất về tổ chức, hòa hợp trong đa dạng truyền thống tu học, cùng chung lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Đại biểu, khách mời thực hiện nghi lễ chào cờ

Nhìn lại chặng đường 45 năm, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN khẳng định, từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, Giáo hội đã từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, củng cố khối đoàn kết giữa các hệ phái, mở rộng hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực. Trong suốt quá trình phát triển, Giáo hội luôn kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền bối hữu công, trong đó có Đức Đệ nhất Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận và Đức Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, những vị đã đặt nền móng cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Hướng tới chặng đường phát triển mới, lãnh đạo Giáo hội kêu gọi toàn thể tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh. Đồng thời, mỗi tăng ni, Phật tử cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong đời sống xã hội; mỗi ngôi chùa tiếp tục là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, giáo dục đạo đức và lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm

Phát biểu chúc mừng tại Đại lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và Phật tử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trải qua 45 năm phát triển, GHPGVN ngày càng khẳng định vị trí, vai trò và uy tín trong đời sống xã hội; thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, củng cố tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái, hướng dẫn hoạt động Phật sự theo Hiến chương và quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ tin tưởng, với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và nền tảng đã được vun đắp qua 45 năm, GHPGVN sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, tích cực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước đã tặng tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp đối với GHPGVN. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 35 cá nhân là tăng ni thuộc Giáo hội, ghi nhận những đóng góp tích cực trong các hoạt động Phật sự và công tác xã hội.

Quang cảnh Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tại Đại lễ, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng những lẵng hoa chúc mừng Giáo hội nhân kỷ niệm 45 năm thành lập.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà là bức tranh chúc mừng Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc đến 9 cá nhân; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN đến 3 tập thể và 35 cá nhân Tăng Ni thuộc GHPGVN

Thay mặt lãnh đạo GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, phát biểu cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các cấp chính quyền đối với hoạt động của Giáo hội trong thời gian qua.

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