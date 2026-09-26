Lễ kỷ niệm 30 năm vun đắp tình hữu nghị Việt Nam và Wallonie-Bruxelles

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam nhấn mạnh, trong ba thập kỷ qua, Việt Nam và Wallonie-Bruxelles đã cùng nhau hỗ trợ nhiều thế hệ giáo viên, biên phiên dịch được đào tạo tiếng Pháp; xây dựng mạng lưới y học gia đình góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng; triển khai các chương trình hợp tác đại học, nghiên cứu khoa học; tổ chức các Festival Âm nhạc, Liên hoan Nghệ thuật múa, Liên hoan Phim mang thương hiệu Wallonie-Bruxelles cùng nhiều bộ phim tài liệu đến với khán giả Hà Nội và nhiều thành phố khác.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đ.T.

Theo ông Pierre Du Ville, những thành quả đó sẽ không thể có được nếu thiếu sự đồng hành bền bỉ của các đối tác Việt Nam, những người đã sát cánh, bồi đắp và không ngừng truyền cảm hứng cho hành trình hợp tác trong suốt 30 năm qua.

Đề cập những định hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Pierre Du Ville cho rằng các thách thức như chuyển đổi môi trường và năng lượng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đào tạo thế hệ tương lai, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, xây dựng và phát triển nền kinh tế vững mạnh, bền vững sẽ trở nên khả thi hơn khi các bên cùng đồng hành.

Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Du Ville đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đ.T.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá, 30 năm hiện diện của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam là một dấu mốc đáng trân trọng. Phái đoàn là một đối tác tích cực và đáng tin cậy, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles, cũng như với Vương quốc Bỉ.

Văn hóa tiếp tục là một trong những lĩnh vực hợp tác chính và không ngừng phát triển. Từ các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, văn học đến các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim và chuyên gia văn hóa đã có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng sáng tạo. Qua đó, văn hóa trở thành cầu nối, đưa người dân hai bên đến gần nhau hơn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông hoan nghênh vai trò ngày càng tăng của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles trong việc đưa Việt Nam đến gần hơn với các đối tác châu Âu và cộng đồng nói tiếng Pháp, đặc biệt thông qua sự tham gia tích cực của phái đoàn trong Mạng lưới các Viện Văn hóa Quốc gia châu Âu (EUNIC) và Nhóm các Đại sứ quán, phái đoàn và cơ quan nói tiếng Pháp (GADIF).

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó văn hóa, đổi mới sáng tạo, các ngành công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số đóng vai trò ngày càng quan trọng. Đây cũng là những lĩnh vực Wallonia-Brussels có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm. "Tôi tin rằng, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa và tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo; bảo tồn và nâng cao giá trị di sản trong thời đại kỹ thuật số; điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn; cũng như đào tạo và phát triển tài năng trẻ”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Phái đoàn Wallonia-Brussels, không chỉ bảo tồn và phát huy những thành tựu của 30 năm qua, mà còn cùng phát triển những sáng kiến mới, cụ thể và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới...

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt; Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Du Ville mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đ.T.

Đồng tình với quan điểm này, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt khẳng định những nét văn hóa dân gian, các dân tộc thiểu số cùng những truyền thống riêng biệt chính là minh chứng sống động cho sự đa dạng và giàu có về văn hóa mà Bỉ luôn mong muốn được giao lưu với Việt Nam, cùng nhau tạo nên những giao thoa văn hóa mới.

Về phía Bỉ, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt đánh giá mối quan hệ đối tác đa dạng giữa Wallonie-Bruxelles và Vương quốc Bỉ với Việt Nam đã chuyển mình theo hướng bình đẳng, cùng có lợi, đồng thời ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới.

"Để thấy rõ điều này, chỉ cần nhìn vào chương trình nghị sự của đoàn công tác thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Bỉ tuần trước. Đó là cuộc chiến chống bạo lực và xâm hại trẻ em trên không gian mạng, công tác bảo tồn di sản văn hóa và quản lý du lịch, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo", Đại sứ Pieter Leenknegt cho biết.