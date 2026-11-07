Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Quản trị Thông tin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía các cơ quan Trung ương, Bộ, ban, ngành và địa phương có PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, nguyên UVTW Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo & Dân vận TW, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ; TS. Trịnh Ngọc Thạch, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII; TS. Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ & Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Phạm Tiến Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ThS. Đoàn Quỳnh Dung, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ VHTT&DL; Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam.

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, nguyên UVTW Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo & Dân vận TW, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ tham dự buổi lễ

Về phía các các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo và đơn vị đối tác có ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; PGS.TS. Trương Đại Lượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS. Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý Chất lượng và Khảo thí; TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thư viện và Tri thức số.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có PGS.TS. Bùi Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực; TS. Ngô Thị Kiều Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn, Quyền Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính.

Về phía Khoa Quản trị thông tin có PGS.TS. Đỗ Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa; TS. Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng khoa; TS. Đào Minh Quân, Phó trưởng khoa.

Về phía Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên Khoa có ThS. Giang Hồng, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Khoa Quản trị thông tin

Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Mở đầu buổi lễ, trong diễn văn khai mạc, PGS.TS. Đỗ Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Quản trị Thông tin, đã cùng các đại biểu nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển.

Theo ông, hành trình ba thập kỷ là khoảng thời gian đủ dài để một thế hệ sinh viên trưởng thành, để những người thầy năm nào trở thành những người đi trước và để học trò tiếp tục trở về với tư cách đồng nghiệp.

PGS.TS. Đỗ Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Quản trị Thông tin phát biểu khai mạc

Trưởng khoa khẳng định: "Ba mươi năm không chỉ được đo bằng thời gian, mà còn bằng những giá trị được tạo dựng, gìn giữ và trao truyền".

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên, PGS.TS. Đỗ Văn Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Phan Văn – Chủ nhiệm Khoa đầu tiên, người đã đặt những viên gạch nền móng vững chắc cho sự hình thành của đơn vị. Ông cũng gửi lời tri ân đặc biệt tới PGS.TS. Trần Thị Quý – người tiếp nối trọng trách lãnh đạo, có công lớn trong việc củng cố đội ngũ, mở rộng quy mô đào tạo và nâng cao vị thế của Khoa trong cộng đồng học thuật nghề nghiệp.

Bước sang giai đoạn mới, bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với giáo dục và nghề nghiệp. Đứng trước bối cảnh này, PGS.TS. Đỗ Văn Hùng nhấn mạnh: "Tôi tin rằng, đây là thời điểm để Khoa Quản trị Thông tin khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò và giá trị của mình, không chỉ trong lĩnh vực thông tin thư viện, mà còn trong những không gian mới của quản trị tri thức, nhân văn số, giáo dục mở, dữ liệu mở, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo".

Dù công nghệ ngày càng hiện đại, Trưởng Khoa Quản trị Thông tin cam kết đơn vị vẫn kiên định bảo vệ những giá trị cốt lõi của giáo dục đại học, bao gồm việc phát triển con người toàn diện, nuôi dưỡng tư duy độc lập, trách nhiệm xã hội và năng lực đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Bùi Thanh Nam, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường, đánh giá cao tinh thần đổi mới và những đóng góp bền bỉ của tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị Thông tin.

PGS.TS. Bùi Thanh Nam, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Chia sẻ về định hướng phát triển của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, ông cho biết Nhà trường đang hướng tới mục tiêu xây dựng một đại học nghiên cứu tinh hoa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, PGS.TS. Bùi Thanh Nam đặt kỳ vọng: "Khoa tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong tiến trình chuyển đổi số, tham gia đổi mới quản trị đại học, phát triển các hướng nghiên cứu liên ngành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo".

PGS.TS. Đỗ Văn Hùng tặng hoa tri ân PGS.TS. Bùi Thanh Nam

Phó Hiệu trưởng cũng cam kết Đảng ủy và Ban Giám hiệu sẽ liên tục hỗ trợ Khoa trong công tác phát triển đội ngũ, đổi mới đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu để tạo ra những dấu ấn riêng trong tiến trình phát triển chung.

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, nguyên UVTW Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo & Dân vận TW, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, gợi mở ba định hướng chiến lược giúp Khoa phát huy tối đa lợi thế trong thời gian tới.

Thứ nhất, cần định vị quản trị thông tin là một lĩnh vực liên ngành, gắn kết chặt chẽ với công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Ông lưu ý sự phát triển của AI đang tự động hóa các công việc lặp lại, do đó Khoa cần đào tạo người học có khả năng đánh giá chất lượng thông tin, tổ chức tri thức và khai thác công nghệ có trách nhiệm.

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi lễ

Thứ hai, ông yêu cầu các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo phải bám sát các vấn đề thực tiễn, tập trung vào quản trị dữ liệu và năng lực số để giải quyết bài toán cho xã hội.

Thứ ba, nguyên Bộ trưởng nhấn mạnh việc phải lấy con người làm trung tâm của quá trình chuyển đổi.

PGS.TS. Đỗ Văn Hùng tặng hoa tri ân PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt

Ông khẳng định: "Công nghệ có thể làm thay đổi cách chúng ta quản trị thông tin, nhưng chính con người mới quyết định thông tin và tri thức được sử dụng để tạo ra những giá trị gì cho xã hội". Vì vậy, sinh viên cần được rèn luyện tư duy phản biện, đạo đức nghề nghiệp và khả năng làm chủ công nghệ thay vì chỉ biết sử dụng công cụ.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, nhằm tôn vinh những cống hiến xuất sắc, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng quan trọng. Tập thể Khoa Quản trị Thông tin, cùng hai cá nhân là PGS.TS. Đỗ Văn Hùng và TS. Nguyễn Thị Kim Dung, đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Ngô Thị Kiều Oanh, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn, Quyền Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính, Trường ĐHKHXH&NV công bố các quyết định khen thưởng

Bên cạnh đó, Khoa cũng nhận được Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Bằng khen của Hội Tin học Việt Nam và Giấy khen của Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, minh chứng cho uy tín và sức ảnh hưởng ngày càng lớn lao của đơn vị.

PGS.TS. Bùi Thanh Nam, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường trao bằng khen cho tập thể và các cá nhân

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa nhất của Lễ kỷ niệm là nghi thức ra mắt Quỹ Học bổng IM. Quỹ ra đời với sứ mệnh đồng hành, hỗ trợ và tiếp sức cho sinh viên Khoa Quản trị Thông tin trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động vì cộng đồng.

Ngay tại lễ ra mắt, Quỹ đã đón nhận nguồn tài trợ từ ông Nguyễn Trọng Quân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản và Đại tu Ô tô Anh Quân. Ông Quân là người bạn đã gắn bó lâu năm với Khoa thông qua các hoạt động tình nguyện xây dựng tủ sách vùng cao và Dự án Lên hỗ trợ học sinh nghèo. Ngoài ra, đại diện Công ty Cổ phần Appota cũng trao tặng Quỹ số tiền ủng hộ 10 triệu đồng.

Nghi thức ra mắt Quỹ Học bổng IM

Tại buổi lễ, những dòng ký ức về ngày đầu gian khó cũng được tái hiện sinh động qua bài phát biểu của ThS. Trần Hữu Huỳnh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Trưởng Khoa Quản trị thông tin.

ThS. Trần Hữu Huỳnh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Trưởng Khoa Quản trị thông tin, phát biểu tại buổi lễ

Nhớ lại thời điểm thành lập Bộ môn vào năm 1996, ThS. Trần Hữu Huỳnh chia sẻ đơn vị khi đó chỉ có ba cán bộ giảng dạy và một cán bộ văn phòng, làm việc trong căn phòng vỏn vẹn 15 mét vuông với trang thiết bị thiếu thốn.

PGS.TS. Đỗ Văn Hùng, trưởng khoa tặng hoa cảm ơn thầy Trần Hữu Huỳnh

Là giáo viên chủ nhiệm của khóa K40 - lớp sinh viên đầu tiên của ngành, ông bày tỏ niềm hạnh phúc lớn nhất của một người thầy là được chứng kiến sự trưởng thành của học trò.

Nhìn lại thành quả hiện tại, ThS. Trần Hữu Huỳnh nhắn nhủ tới thế hệ tiếp nối: "Hãy luôn trân trọng những gì các thế hệ đi trước đã gây dựng, nhưng cũng hãy mạnh dạn làm những điều mới, làm tốt hơn những gì chúng tôi đã làm".

Đại diện cho các thế hệ cựu người học, TS. Phạm Tiến Toàn, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã có những chia sẻ xúc động về quá trình học tập dưới mái nhà chung.

Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên cùng TS. Phạm Tiến Toàn tặng hoa chúc mừng khoa

Ông nhìn nhận quá trình học tập tại Khoa không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, phương pháp tư duy mà còn khơi dậy niềm cảm hứng học tập và ý chí phấn đấu vươn lên.

TS. Phạm Tiến Toàn, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại buổi lễ

Nhắc lại các cột mốc lịch sử, từ khi còn là một Bộ môn đến khi phát triển thành Khoa Thông tin - Thư viện và chính thức mang tên Khoa Quản trị Thông tin vào tháng 4/2026, TS. Phạm Tiến Toàn khẳng định: "Một trong những thành tựu lớn nhất, có ý nghĩa bền vững nhất của Khoa chính là lớp lớp các thế hệ người học đã được đào tạo, trưởng thành, thành đạt và đang đóng góp cho sự phát triển của xã hội".