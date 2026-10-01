Lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng: Tri ân cuộc đời và những cống hiến to lớn của cụ Huỳnh đối với quê hương, đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T. CÔNG - T. HUY

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động...

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T. CÔNG - T. HUY

Lễ kỷ niệm là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhằm tưởng niệm, tôn vinh và khẳng định những đóng góp của cụ đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua lễ kỷ niệm và các hoạt động đồng hành, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc; giới thiệu những giá trị to lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng; qua đó góp phần bồi dưỡng tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu đáp từ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T. CÔNG - T. HUY

Tại khu vực tổ chức lễ, thành phố tổ chức triển lãm sách và tư liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng với trên 3.000 bản sách, tư liệu, tranh ảnh và báo Tiếng Dân phục vụ công tác trưng bày.

Thông qua các hoạt động, thành phố mong muốn góp phần làm rõ và lan tỏa những giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, nhân cách và những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời tạo điều kiện để các nhà khoa học, đại biểu, nhân dân và các thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về một chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa, nhà báo và nhà lãnh đạo tiêu biểu của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (bên phải) và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bên trái) dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T. CÔNG - T. HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ở cụ Huỳnh Thúc Kháng là sự hội tụ của lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX; tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một trí thức; trách nhiệm, bản lĩnh của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Và trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Điều làm cho tên tuổi Huỳnh Thúc Kháng sống mãi không chỉ là những đóng góp của cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Điều có ý nghĩa lâu dài hơn chính là cách cụ sống, cách cụ lựa chọn và bản lĩnh giữ vững khí tiết của cụ trước những thử thách của thời cuộc.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T. CÔNG - T. HUY

Trước đó, trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, tinh thần yêu nước, khí tiết và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu, tiếp thêm ý chí cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Dịp kỷ niệm là để chúng ta tưởng nhớ, tri ân cuộc đời và những cống hiến to lớn của cụ đối với quê hương, đất nước; đồng thời cùng suy ngẫm sâu sắc hơn về những giá trị cụ để lại: lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng canh tân và một cuộc đời tận tâm phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T. CÔNG - T. HUY

150 năm kể từ ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời, quê hương, đất nước đã đổi thay rất nhiều. Nhưng những giá trị của di sản mà cụ để lại vẫn vẹn nguyên sức sống và tiếp tục gợi mở cho chúng ta nhiều điều quý giá trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hôm nay.

Đó là lòng yêu nước, khí tiết và ý chí tự lực, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; tinh thần hiếu học, tư duy độc lập và khát vọng canh tân; tinh thần đại đoàn kết, liêm chính và một đời phụng sự nhân dân.

Tự hào và tri ân những cống hiến lớn lao của cụ Huỳnh Thúc Kháng, tên tuổi của cụ hôm nay đã trở thành một phần thân thương trong đời sống tinh thần của nhân dân thành phố, được trân trọng lưu giữ qua các di tích, đường phố, trường học, giải thưởng và nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, không gian văn hóa.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T. CÔNG - T. HUY

Kế thừa khí chất, ý chí và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đang đứng trước một chặng đường phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn.

Lê Nguyễn Gia Hân, sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) đại diện thế hệ trẻ thành phố phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T. CÔNG - T. HUY

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, đáng sống - xứng đáng với di sản của tiền nhân, với niềm tin của nhân dân và với khát vọng vươn lên của một thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.