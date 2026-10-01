Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng: Một chí sĩ yêu nước và một nhân cách lớn của dân tộc

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Đại biểu Quân đội có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 5…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tham quan trưng bày sách, tư liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ở cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh; tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Trên hết, cụ là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên. Điều làm cho tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi không chỉ là những đóng góp của cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách cụ sống, cách cụ lựa chọn, bản lĩnh, khí tiết trước những thử thách của thời cuộc. Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa được giành độc lập; không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than; không lùi bước trước tù đày, gian khổ; không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần. Đó là khí phách của một người yêu nước chân chính, trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại cho chúng ta là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục kế thừa, phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật và thống nhất ý chí, hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân, làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Kế thừa tinh thần ấy, chúng ta phải tiếp tục khơi dậy trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam và khát vọng Việt Nam; biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển; biến khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực; biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả, hiệu quả cụ thể. Không chờ đợi, không bằng lòng, không ngại khó, không sợ thay đổi; phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với một người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, một chí sĩ yêu nước và một nhân cách lớn của dân tộc. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn của việc tưởng niệm không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là ở trách nhiệm hiện tại đối với tương lai. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày diễn văn kỷ niệm.

Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đã mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả sự phát triển của miền Trung và cả nước.

Chương trình nghệ thuật chào mừng.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Kế thừa khí chất, ý chí và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đang đứng trước một chặng đường phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng TP Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.