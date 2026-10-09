Lễ kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh: Viết tiếp trang sử vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển Thủ đô

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định...

Đại diện lãnh đạo các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ tiền khởi nghĩa, đại diện gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đông đảo nhân dân, người con quê hương Đông Anh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hùng

Từ vùng đất lịch sử đến không gian phát triển mới

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng đã ôn lại chặng đường 150 năm hình thành và phát triển của danh xưng Đông Anh, gắn với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc và Thủ đô.

Theo cuốn Đại Nam thực lục chính biên có ghi, vào tháng 10-1876, đời vua Tự Đức triều Nguyễn, huyện Đông Anh được thành lập thuộc phủ Từ Sơn. Từ đó đến nay, danh xưng Đông Anh đã trở thành dấu ấn lịch sử, gắn bó với nhiều thế hệ người dân trên vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng.

Nhắc đến Đông Anh là nhắc đến Cổ Loa, vùng đất hai lần được lựa chọn làm kinh đô trong lịch sử dân tộc, gắn với sự nghiệp dựng nước của An Dương Vương và những dấu tích đặc biệt của nhà nước Âu Lạc; nơi Ngô Quyền lựa chọn định đô, xưng vương, phục hồi quốc thống, lập nên nền độc lập tự chủ sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Đây cũng là quê hương của nhiều danh nhân, nhà khoa bảng, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử góp phần làm nên chiều sâu văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đông Anh vừa là hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, vừa kiên cường chiến đấu chống chiến tranh phá hoại.

Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, địa phương đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước, từ tiết kiệm, hợp tác hóa đến cơ giới hóa, điện khí hóa và thủy lợi hóa, góp phần xây dựng quê hương và cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hùng

Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong những năm gần đây, Đông Anh trở thành đơn vị có tốc độ đô thị hóa nhanh của Thủ đô, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Ngày 1-7-2025 đánh dấu bước ngoặt trong tổ chức đơn vị hành chính và phương thức quản trị địa phương.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hành chính, Đông Anh khép lại hành trình của một đơn vị hành chính cấp huyện, chuyển sang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hình thành 5 đơn vị: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh.

Mỗi đơn vị mang một vị thế riêng, tiềm năng riêng, định hướng phát triển riêng, nhưng cùng chung một truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng từ vùng đất Đông Anh anh hùng.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 xã đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn của giai đoạn đầu chuyển đổi cơ chế quản lý, tạo ra các chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội đã có những tiến bộ rõ nét; tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực được khơi dậy và phát huy hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng 2 con số từ 10,2% đến 10,8% tăng 0,8-1% so với huyện Đông Anh trước đây; kết cấu hạ tầng được các xã tập trung đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống điện, cho văn hóa, giáo dục, y tế.

Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể được chú trọng, hệ thống chính trị từ xã đến từng khu dân cư được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng vững chắc.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh là khu đô thị xanh, hiện đại, kiểu mẫu, phía Bắc Sông Hồng, là trung tâm tài chính, văn hóa lớn của Hà Nội và cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

“Từ danh xưng Đông Anh trong 150 năm, các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh hôm nay đang cùng bước vào một chặng đường mới, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, trở thành 5 cực tăng trưởng năng động, góp phần đưa vùng đất địa linh nhân kiệt vươn tới đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại và thịnh vượng”, Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng khẳng định.

Phát huy truyền thống, kiến tạo động lực phát triển

Phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Đông Anh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua 150 năm với nhiều thay đổi về địa giới và tổ chức hành chính, danh xưng Đông Anh vẫn luôn là niềm tự hào, là biểu tượng của truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên và tình yêu quê hương của các thế hệ người dân.

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, Đông Anh giữ vị trí chiến lược, là cửa ngõ phía Bắc, không gian phát triển đô thị hiện đại, trung tâm kết nối giao thông, kinh tế, văn hóa quan trọng của Thủ đô.

Để kế thừa xứng đáng truyền thống 150 năm, đồng thời biến tiềm năng thành nguồn lực và khát vọng thành kết quả cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền 5 xã tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 xã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Ảnh: Phạm Hùng

Một là, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Hai là, chủ động triển khai quy hoạch, phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình giao thông trọng điểm. Phải coi không gian 5 xã là một chỉnh thể thống nhất, không để ranh giới hành chính trở thành rào cản phát triển.

Ba là, khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ phía Bắc, các trục động lực Nhật Tân - Nội Bài, Tứ Liên, Hồ Tây - Cổ Loa và kết nối sân bay Gia Bình; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, thương mại, dịch vụ chất lượng cao, tạo động lực tăng trưởng mới.

Bốn là, đặc biệt coi trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cổ Loa và bản sắc văn hóa Đông Anh. Phải biến di sản thành nguồn lực phát triển, biến truyền thống thành động lực đổi mới, sáng tạo.

Năm là, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của người dân.

“150 năm là một chặng đường đáng tự hào, đồng thời mở ra trách nhiệm và khát vọng mới. Tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 xã sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, xây dựng vùng đất Đông Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước”, đồng chí Nguyễn Trọng Đông bày tỏ tin tưởng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Phạm Hùng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh nhấn mạnh, phía trước là những thời cơ rất lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giữ gìn bản sắc văn hóa, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 5 xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các xã: Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.