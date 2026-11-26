Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026) được tổ chức trang trọng tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa

Sáng 26.11, tại Khu di tích lịch sử Ba Đình (xã Ba Đình), tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026), với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân.

Đây là dịp để ôn lại một trong những dấu mốc tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, tri ân các vị thủ lĩnh, nghĩa sĩ và nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cứu nước.

Từ căn cứ kháng chiến đến bản hùng ca bất tử

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, cách đây 140 năm, căn cứ Ba Đình đã trở thành một trung tâm kháng chiến tiêu biểu của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, cuộc khởi nghĩa đã ghi dấu son trong lịch sử dân tộc bởi lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do.

Sau khi Kinh thành Huế thất thủ tháng 7.1885, vua Hàm Nghi ban Dụ Cần Vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. Hưởng ứng lời hiệu triệu, phong trào đấu tranh chống Pháp lan rộng tại nhiều địa phương, trong đó Thanh Hóa trở thành một trong những địa bàn hoạt động sôi nổi.

Trước yêu cầu thống nhất lực lượng và xây dựng căn cứ kháng chiến, các thủ lĩnh phong trào yêu nước ở Thanh Hóa đã họp tại Bồng Trung (nay thuộc xã Biện Thượng), thống nhất giao Phạm Bành, Đinh Công Tráng và Hoàng Bật Đạt xây dựng căn cứ Ba Đình; giao Trần Xuân Soạn và Hà Văn Mao xây dựng căn cứ Mã Cao, tạo thế liên kết giữa vùng đồng bằng và miền núi.

Tháng 2.1886, căn cứ Ba Đình được xây dựng trên địa bàn ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê. Với hệ thống lũy tre, hào sâu, bãi chông, thành đất và các công sự liên hoàn, nơi đây trở thành một căn cứ phòng thủ kiên cố.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trình bày diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử và ý nghĩa của cuộc Khởi nghĩa Ba Đình

Không chỉ dựa vào địa thế và hệ thống phòng thủ, sức mạnh của Ba Đình còn đến từ sự đồng lòng, đóng góp và chở che của nhân dân địa phương. Phạm Bành được cử làm người chỉ huy cao nhất, Đinh Công Tráng trực tiếp đảm nhiệm quyền chỉ huy quân sự.

Từ căn cứ này, nghĩa quân nhiều lần tổ chức phục kích, chặn đánh các toán quân tuần tiễu và đoàn vận tải của quân Pháp. Ngày 18.12.1886, quân Pháp mở cuộc tiến công từ hai hướng nhưng bị nghĩa quân chống trả quyết liệt, buộc phải rút lui.

Ngày 6.1.1887, quân Pháp tiếp tục huy động gần 2.500 quân, chia thành ba mũi tiến công, có pháo binh yểm trợ. Trước ưu thế vượt trội về quân số và vũ khí của đối phương, nghĩa quân vẫn kiên cường chiến đấu.

Tuy nhiên, trước sức ép ngày càng lớn, căn cứ bị bao vây, lực lượng và nguồn tiếp tế gặp nhiều khó khăn. Đêm 20, rạng sáng 21.1.1887, các thủ lĩnh quyết định phá vòng vây, rút khỏi Ba Đình về căn cứ Mã Cao để bảo toàn lực lượng, tiếp tục kháng chiến.

Sau khi chiếm được căn cứ, quân Pháp đàn áp, phá hủy căn cứ cùng ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mỹ Khê, gây nhiều mất mát cho nhân dân. Ngày 2.2.1887, căn cứ Mã Cao tiếp tục bị tiến công, nghĩa quân phải rút về các địa bàn miền núi để duy trì hoạt động đấu tranh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trải qua 140 năm, Khởi nghĩa Ba Đình vẫn là biểu tượng tiêu biểu của lòng yêu nước, ý chí quật cường và sức mạnh đoàn kết của quân, dân ta trước kẻ thù xâm lược.

Những tiết mục nghệ thuật khắc họa khí phách bất khuất của nghĩa quân Ba Đình trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp

Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng Thanh Hóa phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh và xã Ba Đình sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, lịch sử.

Tuổi trẻ tiếp nối hào khí Ba Đình bằng hành động cụ thể

Một điểm nhấn tại lễ kỷ niệm là phần phát biểu của đoàn viên Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Hồng Đức, đại diện thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn viên Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Hồng Đức, đại diện thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ

Chia sẻ tại buổi lễ, Ánh Ngọc bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà phát biểu trong sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này. Theo Ngọc, 140 năm đã trôi qua, thời gian có thể lùi xa nhưng khí phách Ba Đình vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi thế hệ trẻ về trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Từ truyền thống đấu tranh của cha ông, nữ đoàn viên cho rằng thế hệ trẻ hôm nay cần tiếp nối tinh thần ấy bằng tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên và những hành động thiết thực trong học tập, lao động, công tác và cuộc sống.

Lòng yêu nước trong thời bình không chỉ thể hiện qua tình cảm, niềm tự hào mà cần được cụ thể hóa bằng việc không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học, công nghệ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng.

Đối với tuổi trẻ Thanh Hóa, tiếp nối tinh thần Ba Đình còn là phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; chủ động tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cộng đồng và chăm lo an sinh xã hội.

Đặc biệt, việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay những người làm công tác văn hóa mà còn cần sự tham gia chủ động của người trẻ. Thông qua ứng dụng công nghệ số và các nền tảng truyền thông hiện đại, thanh niên có thể tìm hiểu, lưu giữ, kể lại và lan tỏa những câu chuyện lịch sử đến cộng đồng.

“Cha anh đã viết nên lịch sử bằng máu và xương, lòng quả cảm. Vì thế, tuổi trẻ hôm nay sẽ viết tiếp truyền thống ấy bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến”, Ánh Ngọc chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 chương: Khởi nguồn lửa thiêng - Lửa thiêng Ba Đình; Khúc tráng ca bất tử; Sáng mãi khát vọng hòa bình.

Các ca sĩ, diễn viên biểu diễn tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình, tái hiện tinh thần yêu nước và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những dấu mốc lịch sử của cuộc khởi nghĩa được tái hiện, từ quá trình hình thành căn cứ, cuộc chiến đấu anh dũng của nghĩa quân đến khát vọng hòa bình, xây dựng quê hương, đất nước hôm nay.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, từ ngày 25 - 27.11, tỉnh Thanh Hóa còn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đinh Công Tráng, các nghĩa quân và anh hùng, liệt sĩ; triển lãm chuyên đề về Khởi nghĩa Ba Đình cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Thông qua chuỗi hoạt động, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Ba Đình, tri ân công lao và sự hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử.