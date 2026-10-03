Lễ ký kết hợp tác giữa xã Bình Lư và phường Sa Pa 'Chung dãy Hoàng Liên – Nối liền khát vọng'

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện và lâu dài; lấy liên kết để mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế riêng có của mỗi địa phương, hướng tới xây dựng không gian Hoàng Liên Sơn trở thành mô hình liên kết phát triển tiêu biểu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Quang cảnh lễ ký kết.

Các nội dung hợp tác tập trung trên nhiều lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nông, lâm nghiệp; thương mại – công nghiệp; du lịch; xúc tiến đầu tư; phát triển hạ tầng; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; văn hóa – xã hội; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; y tế; quốc phòng – an ninh và đối ngoại.

Trong đó, du lịch được xác định là lĩnh vực hợp tác trọng tâm, hướng tới hình thành các tuyến, điểm và sản phẩm du lịch liên vùng; xây dựng không gian du lịch Hoàng Liên Sơn, gắn với đèo Ô Quy Hồ, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và khám phá thiên nhiên.

Đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ ký kết.

Trên cơ sở các nội dung thống nhất, lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy hai địa phương đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Trung Bá – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, chủ động và khát vọng phát triển, việc ký kết sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần hình thành mô hình liên kết tiêu biểu của khu vực Tây Bắc.

Nhấn mạnh định hướng triển khai trong thời gian tới, đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho rằng, đây là bước đi tiên phong, cần thiết trong bối cảnh đẩy mạnh liên kết vùng hiện nay. Hai địa phương cần bám sát định hướng hợp tác giữa hai tỉnh, cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, phát huy lợi thế riêng và xác định du lịch là lĩnh vực trọng điểm, có khả năng tạo sức lan tỏa lớn.

Đồng chí cũng yêu cầu, bên cạnh phát triển du lịch, hai địa phương cũng xác định kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số là điều kiện quan trọng để mở rộng không gian phát triển; đồng thời gắn liên kết kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng – an ninh.

2 bên tổ chức lễ ký kết.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa xã Bình Lư và phường Sa Pa không chỉ cụ thể hóa chủ trương liên kết giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, mà còn mở ra cơ hội kết nối nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của khu vực Hoàng Liên Sơn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống nhân dân hai địa phương.