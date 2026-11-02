Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác truyền thông giai đoạn 2026 – 2030

Quang cảnh lễ ký kết.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có các đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh cùng tập thể Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Công ty Điện lực Lai Châu… dự.

Đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của ngành Điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu và thông qua dự thảo chương trình phối hợp.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của ngành Điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu và thông qua dự thảo chương trình phối hợp. Theo đó, 2 cơ quan thống nhất thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển năng lượng, bảo đảm an ninh quốc gia, nâng cao nhận thức của nhân dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Chú trọng thông tin minh bạch về tiến độ các dự án đầu tư phát triển lưới điện, công tác giải phóng mặt bằng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đẩy mạnh chuyển đổi số, dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và lan tỏa các hoạt động an sinh xã hội, biểu dương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

Đồng chí Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu nhấn mạnh, Lai Châu có tiềm năng lớn về thủy điện, điện mặt trời và các nguồn năng lượng khác. Tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; vai trò thiết yếu của hạ tầng điện năng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp của 2 cơ quan là bước đi chiến lược nhằm kết nối chặt chẽ thông tin chuyên môn của ngành Điện với công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Công ty cam kết sẽ chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; luôn cầu thị, lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc mọi phản ánh từ cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, củng cố trọn vẹn niềm tin của nhân dân…

Lãnh đạo 2 cơ quan ký kết chương trình phối hợp trước sự chứng kiến của đại biểu.