Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đại biểu dự lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chương trình gồm: xem phim tư liệu về kết quả phối hợp; nghe phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ký kết chương trình phối hợp; triển khai hoạt động an sinh xã hội, trao tặng chương trình “Kết nối yêu thương” và phát động phong trào thi đua “Xây dựng Phụ nữ ngành Ngân hàng thời đại mới”…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.

Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong kết nối hội viên với các chính sách tín dụng phù hợp, góp phần phát triển kinh tế gia đình và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu.

Sau buỗi lễ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 đã ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu.