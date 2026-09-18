Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Sự kiện hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa các đơn vị, kết nối nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất dược phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng lâm sàng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết giữa khoa học, giáo dục, y tế và doanh nghiệp, hướng đến những giá trị bền vững cho xã hội.

Sự kiện thu hút sự tham gia của 250 đại biểu đến từ 5 đơn vị tham gia hợp tác: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Trường Đại học Quang Trung, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên.

Thông qua Biên bản ghi nhớ, các bên hướng đến phát huy thế mạnh riêng, từng bước hình thành mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ - đào tạo - sản xuất - ứng dụng - thương mại hóa, trong đó ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm:

Về phía Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre sẽ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc tiếp cận các kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học và công nghệ mới; từ đó cùng lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng để nghiên cứu tiếp, hoàn thiện công nghệ, tổ chức sản xuất và tiến tới thương mại hóa các sản phẩm hóa dược, đông dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế.

GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bên phải) và Ông Nguyễn Khắc Hanh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược

Các đơn vị y tế tham gia hợp tác gồm Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên sẽ cùng nghiên cứu khả năng ứng dụng các thành tựu phù hợp trong công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu y tế, vật liệu y sinh, công nghệ chẩn đoán và các giải pháp mới phục vụ dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Quang Trung sẽ tăng cường hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực điện toán lượng tử, an toàn thông tin; đồng thời phát triển các chương trình đào tạo, thúc đẩy kết nối chuyên gia, giảng viên và sinh viên nhằm phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao.

Đại diện 5 đơn vị thực hiện nghi thức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Đình Văn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhấn mạnh: "Khoa học tạo ra tri thức và công nghệ; Trường đại học đào tạo con người và tham gia nghiên cứu; Doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ, đầu tư, sản xuất và thương mại hóa; Bệnh viện đưa khoa học - công nghệ vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe; Thị trường và người bệnh đánh giá giá trị cuối cùng của sản phẩm và những vấn đề từ thực tiễn lại quay trở lại thành đề bài mới cho các nhà khoa học. Đó chính là mô hình hợp tác mà chúng tôi mong muốn cùng Viện Hàn lâm từng bước xây dựng."

"Chúng tôi kỳ vọng với sự đồng hành của các tổ chức khoa học hàng đầu như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các sản phẩm mang thương hiệu Việt sẽ từng bước được nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ, khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường trong nước, tiến tới cạnh tranh sòng phẳng với các sản phẩm quốc tế. Ngay sau lễ ký kết, chúng tôi mong muốn cùng các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, xác định những chương trình và đề án ưu tiên; lựa chọn một số nhiệm vụ cụ thể, có khả năng triển khai và tạo ra kết quả trong thực tế."

Ông Trần Đình Văn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên phát biểu

GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu: “Trong giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đưa ra kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn, đồng thời đưa những bài toán của doanh nghiệp, bệnh viện và xã hội trở thành động lực cho nghiên cứu. Tôi cho rằng, hợp tác giữa Viện Hàn lâm và các đơn vị thuộc hệ sinh thái Đôi Dép có điều kiện để hình thành một chuỗi liên kết tương đối hoàn chỉnh: Nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ - thử nghiệm, đánh giá - đào tạo nhân lực - sản xuất -thương mại hóa.”

GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Hoàng Hà cũng đề nghị các bên tập trung vào một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, nhanh chóng lựa chọn một số chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ ưu tiên, có mục tiêu và sản phẩm có đầu ra rõ ràng;

Thứ hai, hình thành các nhóm nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học của Viện Hàn lâm với chuyên gia của doanh nghiệp, bệnh viện và trường đại học;

Thứ ba, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và y sinh gắn với nhu cầu thực tế;

Thứ tư, xây dựng cơ chế phù hợp để bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên;

Thứ năm, lựa chọn một số công nghệ, sản phẩm có tiềm năng để triển khai thành những mô hình hợp tác cụ thể, tạo hiệu ứng lan tỏa cho các chương trình tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bên. Lễ Ký kết với các đối tác là khởi đầu của một quan hệ hợp tác chiến lược, thực chất và bền vững, tạo ra những kết quả thiết thực cho khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kinh tế-xã hội.

Không dừng lại ở việc ký kết văn bản ghi nhớ, chương trình hợp tác được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng trên nhiều phương diện. Trong lĩnh vực dược phẩm, việc rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến sản xuất sẽ giúp người dân sớm tiếp cận các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, chất lượng tương đương quốc tế nhưng với chi phí hợp lý hơn. Trong lĩnh vực y tế, việc ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu y tế vào chẩn đoán, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Trong lĩnh vực giáo dục, chương trình đào tạo và kết nối nghiên cứu tại Trường Đại học Quang Trung sẽ góp phần bồi dưỡng đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.