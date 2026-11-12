Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Liên bang Nga

Cùng tham dự lễ ký có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Tại buổi lễ, hai Chủ tịch đã chứng kiến:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Chương trình hành động chung giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga giai đoạn 2026 - 2029

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga ký và trao Chương trình hành động chung giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga giai đoạn 2026 - 2029;

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa UBND Thành phố Cần Thơ và Chính quyền vùng Altai về triển khai quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và xã hội - nhân văn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa UBND Thành phố Cần Thơ và Chính quyền vùng Altai về triển khai quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và xã hội - nhân văn

Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và Thống đốc vùng Altai, Chủ tịch Chính phủ vùng Altai Victor Petrovich Tomenko ký và trao Thỏa thuận giữa UBND Thành phố Cần Thơ và Chính quyền vùng Altai về triển khai quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và xã hội - nhân văn;

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Quảng Trị và chính quyền tỉnh Leningrad về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa - xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Quảng Trị và chính quyền tỉnh Leningrad về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Yurievich Drozdenko ký và trao Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Quảng Trị và chính quyền tỉnh Leningrad về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa - xã hội;

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chính quyền Khu tự trị Nenets ký ngày 31/10/2010

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chính quyền Khu tự trị Nenets ký ngày 31/10/2010

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và Thống đốc Khu tự trị Nenets Irina Alfredovna Geht ký và trao Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chính quyền Khu tự trị Nenets ký ngày 31/10/2010;

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Nghị định thư sửa đổi Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chính quyền tỉnh Rostov về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực nhân văn ký ngày 9/9/2024

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Nghị định thư sửa đổi Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chính quyền tỉnh Rostov về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực nhân văn ký ngày 9/9/2024

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và Thống đốc tỉnh Rostov Slyusar Yuriy ký và trao Nghị định thư sửa đổi Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chính quyền tỉnh Rostov về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực nhân văn ký ngày 9/9/2024;

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Moscow về hợp tác trong các hoạt động bảo tàng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Moscow về hợp tác trong các hoạt động bảo tàng

Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Nguyễn Thành Lê và Tổng Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng tại Moscow Aleksander Yakovlevich ký và trao Thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Moscow về hợp tác trong các hoạt động bảo tàng.

Các đại biểu dự lễ ký các văn kiện hợp tác

Các đại biểu dự lễ ký các văn kiện hợp tác

Các đại biểu dự lễ ký các văn kiện hợp tác