Lễ khởi công xây dựng nhà bia nơi thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân Lạng Sơn

Các đại biểu dự buổi lễ

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện các cơ quan trực thuộc động thổ khởi công xây dựng công trình

Công trình được đầu tư xây dựng với các hạng mục chính gồm: nhà bia lưu niệm có diện tích 80 m2; nhà chòi nghỉ có diện tích xây dựng 71,82 m2 và nhà trưng bày có diện tích xây dựng 71,82 m2.

Công trình còn có nhiều hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác như: kè đá, san nền, cổng, tường rào, sân vườn; cấp điện, cấp thoát nước đồng bộ và nhà vệ sinh, với tổng diện tích xây dựng là 2.555 m2.

Đơn vị thi công huy động máy móc, phương tiện bắt đầu khởi công xây dựng

Việc xây dựng Nhà bia nơi công bố Quyết định thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân Lạng Sơn nhằm ghi dấu mốc son lịch sử, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, tạo địa chỉ sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, ý chí, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.