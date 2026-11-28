Lễ Khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời Bắc Yên 3

Dự Lễ khởi công có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành dự lễ khởi công

Đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu dự lễ khởi công

Dự án Nhà máy điện mặt trời Bắc Yên 3 do Công ty Cổ phần Điện mặt trời Pắc Ngà (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hataco Việt Nam) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 5/8/2026. Dự án được triển khai tại bản Bước, xã Pắc Ngà, với công suất 50 MW, sử dụng công nghệ tấm pin quang điện hiệu suất cao và inverter (biến tần) chuỗi thế hệ mới, bố trí trên diện tích khoảng 50 ha đất đồi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Điểm nhấn của dự án là hệ thống lưu trữ năng lượng BESS công suất 5 MW, dung lượng 10 MWh, cho phép tích trữ điện vào ban ngày và phát lên lưới trong giờ cao điểm, góp phần nâng cao khả năng điều tiết, ổn định hệ thống điện. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 900 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 77 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, tương đương nhu cầu sử dụng điện của khoảng 30.000 hộ gia đình, đồng thời giảm khoảng 50.000 tấn khí CO2 mỗi năm.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại lễ khởi công

Dự án dự kiến đóng góp cho ngân sách tỉnh Sơn La khoảng 20 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 400 tỷ đồng trong 20 năm vận hành; tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong giai đoạn xây dựng, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng lâu dài. Cùng với đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông và kỹ thuật sẽ góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Theo chủ trương được chấp thuận, dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Lãnh đạo xã Pắc Ngà tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng, đấu nối điện và các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ. Cấp ủy, chính quyền xã Pắc Ngà tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Thành Công phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; xây dựng tiến độ thi công cụ thể, khẩn trương triển khai các hạng mục đủ điều kiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy; ưu tiên sử dụng lao động địa phương phù hợp với yêu cầu công việc, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Điện mặt trời Pắc Ngà đã trao 50 triệu đồng cho UBND xã Pắc Ngà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Điện mặt trời Pắc Ngà đã trao 50 triệu đồng cho UBND xã Pắc Ngà

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư chụp ảnh lưu niệm