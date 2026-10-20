Lễ Khánh thành Bia tưởng niệm cố kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski tại thành phố Lublin (Ba Lan)

Khánh thành Bia tưởng niệm cố kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski tại thành phố Lublin, Ba Lan. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Hà Hoàng Hải, ông Krzysztof Żuk - Chủ tịch thành phố Lublin, đại diện gia đình cố kiến trúc sư Kazik, các cơ quan chính quyền, báo chí - truyền thông địa phương và đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Hoàng Hải xúc động nhắc lại những ký ức, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, người dân Hội An - Đà Nẵng nói riêng về cố kiến trúc sư Kazik, người có công rất lớn trong việc phục hồi, gìn giữ, bảo tồn và quảng bá giá trị văn hóa lịch sử của các quần thể di sản tại Hội An, Mỹ Sơn, Huế... góp phần quan trọng để các di sản này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Cố kiến trúc sư Kazik đã dành trọn tình cảm, sự tận tụy đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời cho công cuộc bảo tồn di sản văn hóa lịch sử của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Đại sứ nhấn mạnh sự kiện Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cố kiến trúc sư Kazik mang ý nghĩa đặc biệt hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông (1997 - 2027).

Sự kiện không chỉ là sự thể hiện lòng biết ơn, ghi nhận những thành tựu, di sản quý báu của ông, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan, trong đó hình tượng ông Kazik vẫn luôn là biểu tượng gắn kết giữa hai quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Trước buổi Lễ Khánh thành Bia tưởng niệm cố kiến trúc sư Kazik, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã có cuộc làm việc với Chủ tịch thành phố Lublin Krzysztof Żuk để trao đổi về tình hình và triển vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan, khả năng kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có Đà Nẵng và Lublin; thảo luận về ý tưởng tổ chức các sự kiện văn hóa tại Lublin nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông với sự tham dự của các đoàn nghệ thuật Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Tiết mục văn hóa nghệ thuật Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Nhân dịp này, Đại sứ đã trao Thư chúc mừng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho chính quyền thành phố Lublin và gia đình cố kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)