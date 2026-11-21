Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026
Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026” mở ra hành trình khám phá những sắc màu văn hóa Việt qua các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, diễu hành di sản, tái hiện tín ngưỡng dân gian, lễ hội và làng nghề truyền thống. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội từ 7h30-9h30 ngày 21-11.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/truc-tiep-le-khai-mac-ngay-van-hoa-viet-nam-tai-ha-noi-nam-2026-1767005.html