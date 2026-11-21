Trong bối cảnh chuyển đổi số đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, ngành du lịch của tỉnh đã và đang có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt để quảng bá du lịch trên không gian mạng. Từ việc sáng tạo các video clip ngắn, đến livestram trực tiếp tại các khu, điểm du lịch, góp phần rút ngắn khoảng cách đưa du lịch đi xa hơn và đến gần hơn với du khách.