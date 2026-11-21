7h30 sáng nay (21/11), tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội" chính thức diễn ra.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày hội đồng thời khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, giới thiệu với nhân dân và du khách trong nước, quốc tế những giá trị lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực cùng nếp sống đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Chương trình được truyền hình trực tuyến trên kênh H1 và các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội vào lúc 07h30 ngày 21/11.