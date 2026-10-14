Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 15/10/2026
Sáng 15/10, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, năm 2026 sẽ diễn ra tại sân vận động Đông Kinh với các nghi thức và chương trình diễu hành, đồng diễn thu hút đông đảo các lực lượng tham gia. Báo Lạng Sơn điện tử trân trọng giới thiệu thông tin về thời gian, địa điểm, các nội dung chính của lễ khai mạc cũng như phương án phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện để quý độc giả nắm bắt, chủ động tham gia và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/le-khai-mac-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lan-thu-x-se-dien-ra-vao-7-gio-30-phut-sang-15-10-2026-5106588.html