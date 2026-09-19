Lễ khai mạc ASIAD 2026 có gì đáng chú ý?

Châu Á “hòa nhịp con tim”

Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai Á vận hội, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Lễ khai mạc ASIAD 2026 có chủ đề “Harmonic heart beat” (Hòa nhịp con tim), nằm trong ý tưởng tổng thể "Nhịp tim Aichi - Nagoya". Hình ảnh trái tim và nhịp tim trở thành mô típ xuyên suốt, thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, thể hiện sự kết nối vận động viên với khán giả, Aichi-Nagoya với châu Á.

Đó cũng là cách nước chủ nhà muốn gửi gắm tinh thần của Đại hội: từ những quốc gia, vùng lãnh thổ, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, thể thao có thể đưa mọi người tới gần nhau hơn bằng những cảm xúc chung.

Lễ khai mạc ASIAD 2026 có chủ đề “Harmonic heart beat” (Hòa nhịp con tim). Nguồn: news24online

Ban Tổ chức không đặt mục tiêu tạo nên một lễ khai mạc chỉ dựa vào những màn trình diễn quy mô lớn. Thay vào đó, con người và các yếu tố trình diễn trực tiếp được khai thác để tạo nên hình ảnh trên sân. Phần nghi thức theo quy định được kết hợp với các chương trình nghệ thuật, qua đó giới thiệu những nét đặc trưng của Nhật Bản và vùng đất Aichi-Nagoya.

Lễ khai mạc ASIAD 20 dự kiến ​​kéo dài 2 tiếng, bao gồm nghi thức diễu hành truyền thống của các đoàn thể thao và lễ khai mạc chính thức Đại hội, với sự góp mặt của các vận động viên đến từ khắp châu Á. Tổng đạo diễn chương trình là Yukihiko Tsutsumi, sinh tại Nagoya năm 1955 và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như điện ảnh, sân khấu, nghệ thuật kỹ thuật số.

Nhóm nhạc nam nổi tiếng Nhật Bản INI sẽ biểu diễn trong Lễ khai mạc ASIAD 2026. Nguồn: radiopqp

Ban tổ chức chưa công bố danh sách đầy đủ các tiết mục, song được biết, Lễ khai mạc sẽ có sự góp mặt của nhóm nhạc nam nổi tiếng Nhật Bản INI, trình diễn bài hát "Beyond the sky".

Một điểm thu hút lớn khác diễn ra vài giờ trước Lễ khai mạc là đội bay biểu diễn Blue Impulse của Nhật Bản thực hiện bay trình diễn trên bầu trời Aichi. Màn trình diễn trên không tại khu vực công viên Hisaya-Odori kéo dài khoảng 20 phút.

Những cái tên được kỳ vọng

Hơn 11.000 vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 43 môn thể thao. Con số vận động viên lớn hơn cả Olympic Paris 2024, chỉ với 10.700 vận động viên. Tất nhiên, ASIAD không quy tụ dàn sao đình đám như Olympics. Tuy nhiên, giải đấu vẫn có sự góp mặt của những tên tuổi lớn cùng đông đảo ngôi sao bản địa đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải dài từ Afghanistan đến Yemen.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra trong 16 ngày, thu hút hơn 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nguồn: thestatesman

Các kỷ lục thế giới có thể sẽ bị phá vỡ khi môn bơi lội trở thành tâm điểm chú ý trong sáu ngày thi đấu đầu tiên. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ thống trị môn bơi lội với sự góp mặt của các vận động viên từng giành huy chương vàng Olympics như Pan Zhanle, Wang Shun, Qin Haiyang và Xu Jiayu. Pan hiện nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung bơi tự do 100m, còn Qin đang giữ kỷ lục ở nội dung bơi ếch 200m.

An Se-young (Hàn Quốc) - vận động viên cầu lông nữ số 1 thế giới, huy chương vàng tại Olympic 2024 - là một cái tên rất đáng chú ý. Cô từng giành huy chương vàng nội dung đơn nữ tại Trung Quốc cách đây ba năm, đồng thời cũng mang về tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội. Cô vừa bảo vệ thành công danh hiệu China Masters lần thứ ba liên tiếp.

Ngôi sao quần vợt người Philippines Alex Eala đang xếp hạng 18 thế giới (WTA). Cô ​​sẽ tham dự ASIAD 20, bỏ qua giải WTA 1000 China Open. Cô từng giành hai huy chương đồng ASIAD tại Trung Quốc cách đây 3 năm. "Tôi rất thích được thi đấu cùng đội tuyển Philippines. Tôi thấy đó là một môi trường thực sự vui vẻ… ASIAD bốn năm mới diễn ra một lần. Tôi cảm thấy mình thực sự bị thu hút khi tranh tài tại giải".

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với lực lượng gần 500 thành viên, phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng. Tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt được lựa chọn đảm nhận trọng trách cầm Quốc kỳ, dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc ASIAD 20. Đây là lần thứ hai liên tiếp Lê Thanh Thúy nhận vinh dự này, trước đó là tại SEA Games 33 năm 2025 (Thái Lan). Lễ khai mạc ASIAD 20 được tường thuật trực tiếp trên VTV6 và ứng dụng VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.