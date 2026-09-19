Lễ khai mạc ASIAD 20: Hòa chung nhịp đập trái tim

Lễ khai mạc bắt đầu bằng phần trình diễn nghệ thuật có sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, ánh sáng và hệ thống đèn LED. Các vũ công mặc trang phục có hình trái tim ở phía trước, hướng đến thông điệp chính: “Hòa chung nhịp đập trái tim”.

Tiếp đến là phần trình diễn của nghệ sĩ violin Taro Hakase. Ông Hakase sinh ra tại Osaka, nổi tiếng toàn cầu khi từng hợp tác với danh ca người Canada Celine Dion. Trước lễ khai mạc, khán giả tại sân vận động Paloma Mizuho được thưởng thức chương trình biểu diễn với sự góp mặt của nhóm nhạc nam Nhật Bản INI, cùng các tiết mục võ thuật truyền thống do người dân địa phương thực hiện.

Ban tổ chức cử hành nghi thức rước Quốc kỳ Nhật Bản. Đây là lần thứ ba ASIAD được tổ chức tại đất nước mặt trời mọc. Đại hội hướng tới chủ đề gắn kết các nền văn hóa giữa các quốc gia. Sau khi Quốc ca Nhật Bản vang lên, ánh sáng trong sân vận động được hạ xuống, tập trung vào khu vực quốc kỳ.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: AP

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: AP

Quốc kỳ nước chủ nhà Nhật Bản được kéo lên tại Lễ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: AP

Ban tổ chức giới thiệu các môn thể thao tranh tài tại ASIAD 20. Đáng chú ý, xạ thủ Phạm Quang Huy của Việt Nam đã xuất hiện trong video giới thiệu môn bắn súng. Anh là đương kim vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Tiếp đó là phần diễu hành của đại diện các đoàn tham dự ASIAD 20. Nước chủ nhà Nhật Bản đã bố trí một sân khấu khổng lồ hình trái tim và khéo léo thiết kế 2 làn diễu hành theo 2 hướng trái, phải, trước khi chụm lại với nhau ở trước khu trung tâm khán đài A.

Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện trang trọng trong bộ đồng phục lịch sự, mang theo tinh thần đoàn kết, tự tin và quyết tâm cao. Cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và tuyển thủ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt (bóng đá). Tham dự với 498 thành viên, tranh tài ở 33 môn, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên.

Các đại diện của đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: HIỂN TRẦN

Phát biểu khai mạc, ông Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á 2026 cho biết: ASIAD 20 là kỳ Á vận hội thứ ba được tổ chức tại Nhật Bản, sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994. ASIAD 2026 tiếp nối tinh thần đoàn kết, sử dụng khẩu hiệu “Nơi đây châu Á hòa là một”. Thể thao có giá trị to lớn gắn kết mọi người, bất chấp khác biệt văn hóa. Mặc dù vẫn còn những nơi trên thế giới bất hòa, nhưng thông qua đại hội, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Tất cả các vận động viên đã trải qua nỗ lực không ngừng để đến đây. Hãy thi đấu cống hiến hết mình và tin rằng hình ảnh của các bạn sẽ góp phần đưa thế giới xích lại gần nhau hơn.

Ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á bày tỏ, hôm nay Nhật Bản là tâm điểm của châu Á và phần lớn của thế giới. Nước chủ nhà Nhật Bản luôn tự hào về sự xuất sắc, tính kỷ luật và tinh thần tôn trọng. Một quốc gia từ lâu đã đứng ở vị trí tiên phong của thể thao thế giới, nơi truyền thống lâu đời và khát vọng hiện đại cùng tiến về phía trước như một thể thống nhất.

“Chúng ta sẽ không bao giờ quên Olympic và Paralympic Tokyo 2020 - một màn trình diễn đặc biệt về khả năng vượt qua nghịch cảnh dịch Covid-19, lòng hiếu khách và sự tận tâm. Đó là một kỳ Thế vận hội sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới hàng nghìn tình nguyện viên, những người sẽ mang đến sức sống cho Đại hội bằng nguồn năng lượng và niềm tự hào của mình. Gửi tới người dân Aichi và Nagoya: Các bạn chính là những chủ nhà của cả châu lục. Sự ủng hộ của các bạn sẽ khiến các vận động viên đến từ khắp châu Á cảm thấy như đang ở chính quê hương mình. Nhật Bản đã tạo nên sân khấu, giờ là lúc châu Á một lần nữa truyền cảm hứng cho thế giới", ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani nhấn mạnh.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10, quy tụ khoảng 17.000 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên tranh tài ở 469 nội dung của 43 môn thể thao.