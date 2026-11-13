Lễ khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B07 Tỉnh ủy Sơn La.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Tiến sĩ Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc điều hành Học viện Chính trị khu vực I; Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Các học viên tham dự lễ khai giảng.

Tham gia lớp học có 59 học viên là cán bộ, đảng viên giữ chức danh lãnh đạo thuộc các đảng bộ trong tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội; cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đạo đức cách mạng, vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, yêu cầu Ban tổ chức lớp học triển khai khóa học đúng kế hoạch; các học viên chấp hành nghiêm nội quy, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác. Đề nghị Trường Chính trị tỉnh bảo đảm cơ sở vật chất, phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực I và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức giảng dạy, học tập hiệu quả; kịp thời báo cáo tiến độ, chất lượng và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lớp học.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.