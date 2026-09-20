Lễ khai giảng đặc biệt của Học viện Phật giáo Việt Nam

Dấu ấn 45 năm và kỷ lục đào tạo sau đại học

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ, Hoà thượng Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết, lễ khai giảng năm nay là một dấu ấn đậm nét trong lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của Học viện. Đây cũng là dịp kỷ niệm 20 năm Học viện chính thức chuyển từ chùa Quán Sứ về cơ sở Sóc Sơn.

Hoà thượng Thanh Quyết. Ảnh: Học viện Phật giáo Việt Nam

Từ những ngày đầu gian khó, đến nay cơ sở vật chất của Học viện đã hoàn thiện đồng bộ, tiện nghi, khép kín, đủ khả năng phục vụ thường xuyên cho hơn 1.000 tăng ni sinh trong các hoạt động tu học, sinh hoạt, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

Năm học này, Học viện chia tay gần 300 tăng ni sinh khóa IX và chào đón gần 400 tăng ni sinh khóa X cùng hệ sau đại học. Sau khi khóa IX ra trường, Học viện hiện duy trì quy mô đào tạo 950 vị, bao gồm 450 vị theo học hệ cao đẳng, liên thông, cử nhân và 500 vị theo học hệ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ). Đặc biệt, kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2026 ghi nhận mức cao kỷ lục với 160 hồ sơ phát ra, thu về 135 hồ sơ và 102 vị trúng tuyển (gồm 91 vị thạc sĩ, 11 vị nghiên cứu sinh tiến sĩ).

Tiến sĩ, Hoà thượng Thanh Quyết trao bằng cho các tăng, ni sinh.

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Học viện đã mời chư Tôn đức có uy tín hàng đầu cả nước, cùng các giáo sư từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (KHXHVN) trực tiếp tham gia đào tạo, hướng dẫn.

Gắn kết trí - đức, đưa Đạo vào Đời

Gửi lời nhắn nhủ tới các tăng ni sinh khóa IX chuẩn bị ra trường, Hòa thượng Thanh Quyết nhấn mạnh giáo dục Phật giáo luôn đặt tiêu chí "trí - đức song hành". Trước bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều biến động như chiến tranh, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh, người tu hành phải lấy sự tĩnh tâm làm trụ cột. Hòa thượng khuyên các tăng ni sinh phải luôn vận động để tự hoàn thiện mình, làm người tốt trước khi làm chức sắc tốt và coi Học viện là một kỷ niệm đẹp làm hành trang bước vào đời.

Lan tỏa Phật pháp qua công nghệ 5.0 và hành động thực tiễn

Sư cô Thích Nữ Như Pháp (thế danh Nguyễn Thị Huyền) - tu học tại chùa Bạch Linh Quang (Chương Mỹ, Hà Nội) đã trở thành thủ khoa hệ Cử nhân Phật học khóa IX. Sư cô gây ấn tượng với đề tài luận văn: Giới Bồ Tát trong đời sống tu tập hiện nay của tăng ni và cư sĩ Phật tử.

Sư cô Thích Nữ Như Pháp - thủ khoa hệ Cử nhân Phật học khóa IX.

Chia sẻ về quan điểm tu học với PV Báo VietNamNet, sư cô Thích Nữ Như Pháp cho rằng kiến thức không chỉ để nằm trong sách vở khô khan mà cần được thực hành và ứng dụng thiết thực vào đời sống. Tinh thần Bồ Tát cần được thể hiện qua các việc làm cụ thể như bố thí, chăm sóc người bệnh hiểm nghèo, hay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai bão lũ.

Đặc biệt, sư cô Thích Nữ Như Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hội nhập thời đại đối với người xuất gia: "Người tu hành cần thường xuyên trau dồi cả kiến thức Phật học lẫn thế học. Trong bối cảnh công nghệ 5.0 hiện nay, người tu hành rất cần biết sử dụng công nghệ số, Internet vào việc quảng bá Phật pháp, để mọi người có thể hiểu và tiếp cận giáo lý một cách dễ dàng, gần gũi hơn".

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng trao tặng Tủ sách Phật Quang cho các trường học. Tủ sách Phật Quang là dự án do Hòa thượng Thích Thanh Quyết khởi xướng, hàng năm, Học viện đều trao tặng tủ sách đến các trường học nhằm gửi gắm, lan toả văn hóa đọc, để nâng cao tri thức, gieo mầm từ bi cho thầy cô giáo và các em học sinh.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao tặng Tủ sách Phật Quang cho đại diện các trường.