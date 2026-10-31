Lê Khắc Ngọ muốn dùng thêm 'siêu xe' để khắc phục hậu quả vụ án

Sáng nay 31/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Bị coi là đồng phạm tích cực, cùng Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tài sản chiếm đoạt là hơn 339 tỷ đồng.

Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã dùng tiền này mua 4 bất động sản trị giá 7,1 tỷ đồng; sử dụng hơn 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối. Tổng số tiền bị cáo bị cáo buộc rửa tiền là hơn 195 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn của luật sư tại tòa, Lê Khắc Ngọ trình bày, suốt quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mong muốn được dùng vàng để khắc phục hậu quả cho bị hại. Tuy nhiên, bị cáo mong được xem xét, định giá lại số tài sản này theo thời giá, ước lượng được thêm 200 tỷ đồng (trước đó, số vàng trên được định giá khoảng 600 tỷ đồng).

Ngoài ra, bị cáo Ngọ còn đề xuất dùng thêm tài sản của mình là hai ô tô Lamborghini URUS và Porsche Panamera để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo và các bị cáo từng là nhân viên của Ngọ.

Lê Khắc Ngọ tại tòa. Ảnh: CTV

Theo lời Mr Hunter, 2 chiếc “siêu xe” trên không phải là tài sản mua từ tiền do bị cáo phạm tội mà có. Nhưng do đã nhận thức được trách nhiệm của mình, bị cáo sẵn sàng dùng 2 chiếc xe trên để khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với số tiền hơn 18 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ mong được nhận lại để đưa cho vợ cũ là bị cáo Ngô Thị Thêu, để Thêu dùng số tiền này nuôi các con của bị cáo. Trước đó, bị cáo Thêu cũng đề nghị được nhận lại số tiền này, nếu HĐXX xác định đây không phải là tiền do phạm tội mà có.

Lê Khắc Ngọ tố cáo thêm đồng phạm

Trước câu hỏi của luật sư về tình trạng sức khỏe tâm thần của bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cho biết, những nội dung bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ bị cáo Nam) trình bày về bệnh tâm thần của Mr Pips là hoàn toàn đúng.

Theo trình bày của Lê Khắc Ngọ, tháng 8/2024, Phó Đức Nam thường xuyên kêu chán nản, muốn bỏ mọi thứ, thường xuyên nằm ở nhà. Khi đó Ngọ đã phải tìm cách động viên Nam. Ngoài ra, mẹ của Phó Đức Nam cũng nhờ Lê Khắc Ngọ để mắt đến bạn.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ cho hay, sau khi khắc phục phần hậu quả của mình và nhân viên dưới quyền, nếu còn thừa tiền, bị cáo sẵn lòng dùng số tiền còn lại để khắc phục hậu quả cho Phó Đức Nam.

Giống như Mr Pips, Lê Khắc Ngọ cho hay, ngoài bị cáo, còn những người khác cùng quản lý bộ phận Sale tại Việt Nam. Những người này chưa bị “sờ gáy” và bị cáo đã làm đơn tố giác họ.

Cũng trong sáng nay, khi trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Lê Thị Liễu trình bày, mong được nhận lại tài sản của bị cáo và chồng.

Trả lời câu hỏi về tình trạng sức khỏe của con trai, bị cáo Liễu khai: “Sau khi được tại ngoại, tôi đã làm đơn kiến nghị, đề nghị cho Nam được đi khám sức khỏe. Khi đó tôi nhận được trả lời rằng, Phó Đức Nam khi vào trại giam đã được uống thuốc và hàng tháng được đi khám sức khỏe”.

Theo lời khai của bị cáo Liễu, mỗi lần con trai đi khám sức khỏe về tâm thần tại Bệnh viện Bạch Mai, gia đình bà đều nhận được thông báo của trại giam.