Lê Khắc Ngọ khai về biệt danh 'Mr Hunter', muốn định giá 143 miếng vàng bị tịch thu tương đương 600 tỷ

Gần trưa 28/10, sau khi xét hỏi một số bị cáo giữ vai trò quản lý cấp phòng và khu vực, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Trong vụ án, Ngọ được Phó Đức Nam (Mr Pips) phân công lập, quản lý hơn 20 văn phòng tại nhiều địa phương. Bị cáo giữ vai trò lớn thứ hai chỉ sau Mr Pips và chịu trách nhiệm với cáo buộc chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Trên bục khai báo, Ngọ khai quen Nam năm 2017, khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực forex tại Hà Nội.

Theo lời khai, Ngọ tìm hiểu về chứng khoán từ năm 2011, còn chứng khoán phái sinh và forex từ năm 2012 và có chứng chỉ về đầu tư chứng khoán. Đến tháng 4/2019, Ngọ được Nam tuyển dụng vào công ty làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm về sàn forex theo hình thức trực tuyến.

Lời khai của Ngọ cũng nêu vai trò của bị cáo Bùi Trung Đức (người đã bị tuyên án 20 năm tù trước đó). Ngọ cho rằng Bùi Trung Đức là “tổng quản lý chăm sóc khách hàng”. Sau khi bộ phận sale làm việc với khách, xác nhận khách nạp tiền lần đầu và mở tài khoản, nhân viên sale sẽ bàn giao khách cho "bộ phận chăm sóc khách hàng".

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Từ thời điểm đó, nhân viên chăm sóc khách hàng do Bùi Trung Đức quản lý sẽ hướng dẫn, tư vấn khách đầu tư và đặt lệnh. Ngọ tiết lộ những bức xúc, thua lỗ của khách hàng hầu hết xuất phát từ bộ phận này.

Theo Mr Hunter, quy tắc của công ty là khách hàng có toàn quyền đặt lệnh rút tiền vào bất kỳ thời điểm nào, không cần xin ý kiến hay hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhân viên bộ phận này cũng không được phép giữ hoặc cản khách rút tiền. Bằng chứng là Ngọ từng tự tạo tài khoản, nạp tiền đầu tư và có cả thắng lẫn thua, nhưng tỷ lệ thắng nhiều hơn.

Xin khắc phục toàn bộ số tiền, vàng và bất động sản đã bị tịch thu

Khi Chủ tọa hỏi về thời điểm đường dây lừa đảo bị phát hiện, Ngọ khai khoảng cuối năm 2024, cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan văn phòng forex GKX thì nghe tin văn phòng bị khám xét, Bùi Trung Đức là quản lý cấp cao bị tạm giữ.

Nghe tin, Ngọ không về Việt Nam mà sang Campuchia, làm việc tại văn phòng ở Phnom Penh. Văn phòng này cũng được Mr Pips giao quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng sau khi các văn phòng ở Việt Nam lần lượt bị phát hiện.

Biệt danh “Mr Hunter" của Ngọ là do bộ phận marketing nghĩ ra để phục vụ hoạt động trên mạng xã hội. Ngọ tiết lộ các kênh TikTok, Facebook cũng do công ty quản lý, xây dựng, bị cáo không trực tiếp đăng clip hay định hướng nội dung.

Đối với các tài sản bị thu giữ, Lê Khắc Ngọ xin được xem xét lại 143 miếng vàng. Cơ quan tố tụng cho rằng, số vàng liên quan đến hành vi phạm tội của Ngọ mà có nhưng Ngọ khai đây là hình thức công ty có trụ sở ở nước ngoài trả hoa hồng thay vì đưa tiền mặt. Bị cáo nói mình không có mục đích che giấu hay chuyển đổi 143 miếng vàng này.

Ngọ cũng mong muốn được định giá lại số vàng theo giá thị trường hiện nay, tương đương khoảng 600 tỷ đồng, để quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả chung cho toàn vụ án.

Ngoài ra, Ngọ còn có nguyện vọng được dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ, gồm vàng, tiền mặt, ô tô, bất động sản để nộp khắc phục cho bản thân và thay cho một số bị cáo khác mà anh ta cho rằng không được hưởng lợi, chỉ làm công ăn lương.

Cùng trả lời xét hỏi, Mr Pips cũng thừa nhận cùng với Ngọ, Bùi Trung Đức được công ty chính vận hành sàn chứng khoán ở nước ngoài trả công bằng tiền, vàng. Việc trả vàng là chính sách của công ty, các bị cáo không quyết định, cấp dưới là trưởng phòng, trưởng nhóm và quản lý khu vực không nhận vàng mà chỉ tiền lương, hoa hồng.

Theo Mr Pips, nhân viên làm tại công ty không nộp thuế cho ngân sách Nhà nước. Chỉ một số nhỏ nhân viên có đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân thì nộp khoản thuế này.

Mr Pips cho rằng bộ phận chăm sóc khách hàng có sai sót khi biến nhà đầu tư thành những con bạc. Nhân viên sale chỉ chịu trách nhiệm với lần nạp tiền đầu tiên của khách và hưởng hoa hồng nhưng các lần nạp 2, 3, 4 và nhiều lần sau đó xuất phát từ bộ phận chăm sóc khách hàng, có nhân viên của bộ phận này hưởng hoa hồng lên tới 7% giá trị tiền nộp vào.