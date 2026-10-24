Lễ húy kỵ lần thứ I Ni trưởng Thích nữ Như Diệu - nguyên Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM tại chùa Từ Hạnh

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM; chư Tăng Ni các tự viện tại TP.HCM cùng các Phật tử gần xa.

Sau thời khóa tụng kinh cầu nguyện và nghi thức cung tiến Giác linh, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Diệu cao đăng Phật quốc.

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM tưởng niệm

Theo đó, Ni trưởng Thích nữ Như Diệu thế danh Tăng Kiều Hạnh, sinh năm 1960 tại Sài Gòn. 18 tuổi, Ni trưởng phát tâm xuất gia với cố Ni trưởng Thích nữ Trí Phát, tại chùa Phật Quang (Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), được ban pháp húy Lệ Hạnh, hiệu Như Diệu, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 42.

Sau khi Bổn sư viên tịch, Ni trưởng cùng chư huynh đệ được cử về trông coi và chăm sóc các Phật sự tại chùa Từ Hạnh. Năm 1990, Ni trưởng phát khởi đại nguyện xây dựng lại chánh điện và các công trình khác để ngôi phạm vũ được trang nghiêm.

Trong lúc thừa hành Phật sự tại đây, Ni trưởng tiếp tục chí nguyện của Bổn sư tiếp nhận các trẻ mồ côi, chăm sóc các cụ già neo đơn để họ có nơi nương tựa; lập bếp ăn từ thiện để hỗ trợ những người từ phương xa về Thành phố lao động có những bữa cơm no lòng.

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Sau thời gian bệnh duyên, Ni trưởng đã thuận tịch vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 29-10-2023 (nhằm ngày 15-9-Quý Mão); trụ thế 64 năm, 40 hạ lạp.

Sinh tiền Ni trưởng được Giáo hội tin tưởng suy cử đảm nhận nhiều chức vụ như: Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương; Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Từ thiện xã hội Giáo dục Trung ương (thuộc Ban Từ thiện xã hội Trung ương); Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; trụ trì chùa Từ Hạnh,...