Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” năm 2026

Các đại biểu dự Lễ hưởng ứng.

Dự Lễ hưởng ứng có các đồng chí: Bùi Đức Thái, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; lãnh đạo các Ban thuộc Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh là thành viên của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Thái, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bùi Đức Thái nhấn mạnh, ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Với ý nghĩa tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mỗi người dân, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và của toàn xã hội.

Những năm qua, Ngày Pháp luật đã được các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực, được tổ chức ngày càng nền nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương được ban hành ngày càng đầy đủ, ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch và thuận lợi; tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, kịp thời đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Để lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới". Gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, gắn công tác phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

Thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đồng chí Bùi Đức Thái, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Tại Lễ hưởng ứng, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã báo cáo, tổng kết cuộc thi. Theo đó, Cuộc thi diễn ra từ ngày 10/10 đến 30/10/2026, chia làm 2 đợt, bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình. Nội dung thi tập trung vào các quy định của: Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16; Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16; Luật Dân số số 113/2025/QH15.

Sau 20 ngày, Cuộc thi đã thu hút 68.832 người dự thi, trong đó đợt 1: 26.732 người, đợt 2: 42.100 người; tổng số lượt bài dự thi là 106.072 lượt (đợt 1: 39.830 lượt, đợt 2: 66.242 lượt).

Đồng chí Bùi Đức Thái, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trao giải Nhất cho tập thể đoạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” năm 2026.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể đoạt giải Cuộc thi.

Kết quả, Ban tổ chức trao 6 giải tập thể, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba; 44 giải cá nhân, trong đó có 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 6 giải phụ.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi.