Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật phải được đo bằng hiệu quả thực thi

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu tham dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Kiên

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay mang đậm dấu ấn lịch sử gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Trong bài phát biểu quan trọng tại chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam ban hành bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026) sáng 6/11, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại tư tưởng “Bảy xin Hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong “Việt Nam yêu cầu ca”, thể hiện khát vọng lớn lao về một nền pháp quyền, trong đó quyền độc lập, tự do, dân chủ của Nhân dân được bảo đảm bằng Hiến pháp, pháp luật. Từ khát vọng ấy, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật đã trở thành giá trị nền tảng, xuyên suốt trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Kiên

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, phải được thực hiện nhất quán trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp; việc hoàn thiện pháp luật phải cụ thể hóa đầy đủ các nguyên tắc hiến định, “không để quy định này mở đường, quy định khác lại tạo ra rào cản”; giá trị của các quyền hiến định phải được thể hiện ở khả năng thực hiện quyền và sự bảo vệ hữu hiệu đối với mỗi người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra khoảng cách giữa quy định và thực hiện, giữa thẩm quyền được giao với nguồn lực và năng lực đáp ứng – đây chính là những vấn đề mà công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải tập trung giải quyết.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật không dừng ở sự tôn trọng, mà cần được đo bằng chất lượng của mỗi quy định được ban hành và hiệu quả của mỗi khâu tổ chức thực thi” – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, với vai trò cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp sẽ nỗ lực tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, kiểm soát chặt chẽ tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của các dự án luật ngay từ giai đoạn hình thành chính sách. Kiên quyết phòng ngừa lợi ích nhóm, cục bộ, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm pháp luật vừa mở không gian cho đổi mới sáng tạo có trách nhiệm, vừa kiểm soát được rủi ro vì lợi ích công. Đồng thời, chủ động đôn đốc, theo dõi việc ban hành văn bản quy định chi tiết để luật được thi hành ngay khi có hiệu lực.

Thứ hai, đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật theo hướng thực chất, phân định rõ bất cập do chính sách với hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện để có giải pháp phù hợp. Vận hành hiệu quả cơ chế tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời, triệt để các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống.

Thứ ba, triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; lấy nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm điểm xuất phát, phát huy tối đa lợi thế của công nghệ số và dữ liệu để mọi người có thể tìm hiểu, tra cứu pháp luật thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi; chú trọng hỗ trợ người yếu thế, đồng bào vùng khó khăn, qua đó góp phần bảo đảm các quyền hiến định được thực hiện trên thực tế.

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật. Ảnh: Trung Kiên

Thứ tư, đề cao kỷ luật, kỷ cương và tính gương mẫu trong toàn ngành; mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp phải thực sự là tấm gương trong tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; tiếp tục đổi mới hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng gắn với đời sống, đi vào chiều sâu, lấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật làm căn cứ đánh giá hiệu quả.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tin tưởng, tiếp nối tinh thần lập hiến của Hiến pháp năm 1946, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật sẽ ngày càng thấm sâu, trở thành chuẩn mực ứng xử trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức và trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.