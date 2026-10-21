Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 8/11

Báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Phó Cục trưởng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Phan Hồng Nguyên cho biết, Cục đã tham mưu ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ; xây dựng thông điệp, khẩu hiệu, dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo, kịch bản phóng sự, talkshow và báo cáo tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia. Đồng thời, Cục triển khai các hoạt động truyền thông, hướng dẫn khen thưởng và tổng hợp hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Về phía Báo Pháp luật Việt Nam, Báo đã xây dựng chương trình, kịch bản MC; chuẩn bị xuất bản số báo đặc biệt 16 trang phát hành ngày 7/11/2026, tổ chức tin, bài tuyên truyền và phương án livestream buổi lễ. Đến ngày 19/10/2026, Báo tiếp nhận 46 hồ sơ đề nghị bình chọn, vinh danh Gương sáng pháp luật, gồm 36 cá nhân và 10 tổ chức. Công tác thiết kế bộ nhận diện, chuẩn bị sân khấu, văn nghệ, khách mời và phối hợp vận động tài trợ cũng đang được triển khai.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận.

Trước ngày 30/10/2026, các đơn vị tập trung hoàn thiện nội dung, chương trình, công tác truyền thông, hồ sơ khen thưởng và điều kiện tổ chức. Lễ dự kiến diễn ra sáng 8/11/2026 tại Hội trường lớn, Bộ Tư pháp; tổng duyệt vào sáng 7/11/2026.

Ban Tổ chức đề nghị lãnh đạo cho ý kiến về thời gian, địa điểm, chương trình, kịch bản, phóng sự, talkshow, phương án vinh danh Gương sáng pháp luật và thành phần Hội đồng bình chọn năm 2026.

Phó Cục trưởng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Phan Hồng Nguyên phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, bảo đảm nội dung chặt chẽ, bố cục hợp lý, có trọng tâm, điểm nhấn, làm nổi bật những kết quả trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, gắn với chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị cần chủ động phối hợp, bám sát tiến độ, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và đúng kế hoạch.