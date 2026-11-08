Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026: Ngày hội tôn vinh Hiến pháp và pháp luật

Tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế được đổi mới mạnh mẽ

Tham dự Lễ hưởng ứng có: Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoành Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp và các bộ, ngành trung ương các địa phương, đơn vị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ hưởng ứng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có ý nghĩa chính trị, pháp lý đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946).

Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp và pháp luật, mà còn là thời điểm nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển đất nước.

Quang cảnh buổi lễ hưởng ứng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế được đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển; công tác rà soát, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế được đẩy mạnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân cả nước.

Tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, cũng tại kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: “Mọi hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy và thực thi quyền lực nhà nước phải tuân thủ Hiến pháp. Mọi cơ quan, người có thẩm quyền phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao”; “tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”; “đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm để đột phá về thể chế. Thể chế hóa các chủ trương ấy phải gắn với nâng cao năng lực quản trị, phát huy dân chủ, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân”.

Để cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, mở đường cho phát triển, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; đồng bộ, minh bạch, ổn định, khả thi; ngăn ngừa lợi ích nhóm, kiểm soát quyền lực ngay từ khâu xây dựng chính sách, pháp luật. Đề nghị tập trung hoàn thiện kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xử lý đến cùng các điểm nghẽn pháp lý, phấn đấu cơ bản tháo gỡ vướng mắc trong năm 2027; tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, kết hợp giải quyết bất cập trước mắt với kiến tạo nền tảng pháp lý lâu dài.

Hai là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong tổ chức thi hành pháp luật. Xây dựng pháp luật tốt phải đi đôi với tổ chức thi hành nghiêm minh, hiệu quả, để các quy định thực sự đi vào cuộc sống; lấy kết quả thực thi làm thước đo chất lượng pháp luật. Kiên quyết khắc phục tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chưa được ban hành kịp thời; quy định đúng nhưng khó thực hiện, vướng mắc từ cơ sở chậm được giải quyết. Chú trọng phòng ngừa vi phạm, hỗ trợ tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, trách nhiệm giải trình, khắc phục đùn đẩy, né tránh; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Nâng cao năng lực phản ứng chính sách, chủ động theo dõi, phát hiện sớm những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Phân biệt rõ bất cập của quy định pháp luật với hạn chế trong tổ chức thực hiện để có giải pháp phù hợp, xử lý đúng nguyên nhân, đúng trách nhiệm.

Ba là, đổi mới thực chất công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật. Truyền thông phải đi trước một bước ngay từ khi đề xuất chính sách; coi trọng việc lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Phổ biến pháp luật không chỉ để người dân biết pháp luật, mà phải giúp người dân hiểu pháp luật, thực hiện đúng pháp luật và biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Triển khai hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, quan tâm nhóm yếu thế, tránh hình thức, gắn tuyên truyền với giải quyết những vướng mắc pháp lý thiết thực.

Bốn là, xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Văn hóa thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển. Nền quản trị quốc gia hiện đại phải kết hợp chặt chẽ giữa việc hoàn thiện pháp luật, thực thi nghiêm minh, công bằng các quy định với việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu tự thân, nếp sống văn hóa và trách nhiệm của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức. Thượng tôn pháp luật phải bắt đầu từ chính các cơ quan nhà nước, từ những người được giao thực thi quyền lực. Mọi cơ quan, cán bộ, công chức phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, thực thi công vụ liêm chính, công tâm và có trách nhiệm. Muốn người dân tôn trọng pháp luật, trước hết cán bộ, công chức phải gương mẫu; muốn người dân tin vào pháp luật, pháp luật phải được thực hiện công bằng, minh bạch và nghiêm minh.

Năm là, nâng cao năng lực thực thi công vụ và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng, hiệu quả thi hành pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; không coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan tư pháp hoặc bộ phận pháp chế. Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng hướng dẫn, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực và chất lượng tham mưu của hệ thống pháp chế các bộ, ngành và cơ quan tư pháp địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, sẽ nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và sẽ khẩn trương tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật sẽ ngày càng thấm sâu, trở thành chuẩn mực ứng xử trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức và trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...