Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026: Ngày hội tôn vinh Hiến pháp và pháp luật

Tham dự Lễ hưởng ứng có: Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoành Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp, bộ, ngành trung ương và các địa phương, đơn vị...

Quang cảnh Lễ hưởng ứng. Ảnh: PV

Tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến

Ngày Pháp luật Việt Nam qua 13 năm triển khai thực hiện đã trở thành sự kiện chính trị pháp lý quan trọng, là ngày hội tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, góp phần lan tỏa ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm và khí thế mới; trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Kỷ niệm 80 năm ngày Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số, tạo động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Lễ hưởng ứng năm nay có ý nghĩa chính trị, pháp lý đặc biệt, là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến; khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và quyết tâm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: “Mọi hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy và thực thi quyền lực nhà nước phải tuân thủ Hiến pháp. Mọi cơ quan, người có thẩm quyền phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao”; “tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”; “đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm để đột phá về thể chế. Thể chế hóa các chủ trương ấy phải gắn với nâng cao năng lực quản trị, phát huy dân chủ, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ hưởng ứng. Ảnh: PV

Để cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đề nghị tập trung hoàn thiện kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xử lý đến cùng các điểm nghẽn pháp lý, phấn đấu cơ bản tháo gỡ vướng mắc trong năm 2027…

Hai là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong tổ chức thi hành pháp luật. Xây dựng pháp luật tốt phải đi đôi với tổ chức thi hành nghiêm minh, hiệu quả, để các quy định thực sự đi vào cuộc sống; lấy kết quả thực thi làm thước đo chất lượng pháp luật.

Ba là, đổi mới thực chất công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật. Truyền thông phải đi trước một bước ngay từ khi đề xuất chính sách; coi trọng việc lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Phổ biến pháp luật không chỉ để người dân biết pháp luật, mà phải giúp người dân hiểu pháp luật, thực hiện đúng pháp luật và biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bốn là, xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Văn hóa thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Lễ hưởng ứng. Ảnh: PV

Năm là, nâng cao năng lực thực thi công vụ và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng, hiệu quả thi hành pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; không coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan tư pháp hoặc bộ phận pháp chế.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, thay mặt Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng bày tỏ, những đánh giá, yêu cầu và nhiệm vụ mà đồng chí Phó Thủ tướng nêu vừa là sự ghi nhận, động viên kịp thời, vừa là định hướng hành động cụ thể đối với ngành Tư pháp cũng như các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, ngành Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm cụ thể và kết quả thực chất; qua đó góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, từng bước hình thành văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật - nền tảng quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chứng nhận Gương sáng pháp luật năm 2026 cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong số các tập thể được vinh danh có Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; Sở Tư pháp các tỉnh: Tây Ninh, Tuyên Quang, Đồng Tháp và Phòng Pháp luật và điều ước quốc tế, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

6 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng pháp luật, thi hành và bảo vệ pháp luật giao đoạn 2025-2026 cũng được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Tổ chức trao Giải tập thể cho các đơn vị tích cực triển khai, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”, trong đó có Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tiến hành trao giải Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia với chủ đề “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”. Sau 45 ngày triển khai, từ ngày 20-8 đến hết ngày 3-10-2026, cuộc thi ghi nhận sự hưởng ứng rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân trên cả nước.

Ban Tổ chức đã quyết định công nhận kết quả và trao giải cho 23 lượt cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 4 giải phụ. Bên cạnh đó, 9 tập thể tích cực triển khai, hưởng ứng cuộc thi cũng được trao giải thưởng.

Ở hạng mục tập thể, 9 đơn vị được vinh danh gồm: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, An Giang và Sơn La.

Trong số này, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi.