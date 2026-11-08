Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu tham dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Kiên

Tham dự Lễ hưởng ứng có: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố , cơ quan tư pháp, pháp chế...

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá, Lễ hưởng ứng năm nay có ý nghĩa chính trị, pháp lý đặc biệt, là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến; khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và quyết tâm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Qua 13 năm tổ chức thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa sâu rộng và được hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Kiên

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân cả nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Hai là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong tổ chức thi hành pháp luật.

Ba là, đổi mới thực chất công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bốn là, xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Năm là, nâng cao năng lực thực thi công vụ và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp tôn vinh các giá trị cao quý, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Tinh thần đó phải được thể hiện thông qua: Quy định được ban hành phải xuất phát từ thực tiễn; văn bản phải được tổ chức thi hành nghiêm túc; vướng mắc chính đáng phải được giải quyết kịp thời; cán bộ, công chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ và thẩm quyền; vi phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh.

Với những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng tin tưởng công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; thể chế sẽ thực sự trở thành động lực, nguồn lực và lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Kiên

Thay mặt Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và có nhiều ý kiến chỉ đạo gợi mở quan trọng, sâu sắc.

“Những đánh giá, yêu cầu và nhiệm vụ mà đồng chí Phó Thủ tướng nêu vừa là sự ghi nhận, động viên kịp thời, vừa là định hướng hành động cụ thể đối với ngành Tư pháp cũng như các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới. Bộ Tư pháp xin nghiêm túc tiếp thu và sẽ khẩn trương tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện” – Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tin tưởng, tiếp nối tinh thần lập hiến của Hiến pháp năm 1946, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật sẽ ngày càng thấm sâu, trở thành chuẩn mực ứng xử trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức và trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho đại diện của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Trong 2 năm qua, Ủy ban đã đảm đương một khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; đi đầu thực hiện thành công phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, đưa mô hình này lan toả ra cả hệ thống chính trị của Việt Nam, Liên Hợp Quốc, ASEAN

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho đại diện của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Giai đoạn 2025-2026, Ủy ban đã tổ chức thẩm tra, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội, tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện trình Quốc hội thông qua khối lượng lớn các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chứng nhận Gương sáng pháp luật năm 2026 cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật. Ảnh: Trung Kiên

Trong số các tập thể được vinh danh có Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp TP. Hà Nội; Sở Tư pháp các tỉnh Tây Ninh, Tuyên Quang, Đồng Tháp và Phòng Pháp luật và điều ước quốc tế, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

Các tập thể được ghi nhận có nhiều đóng góp nổi bật trong tham mưu xây dựng, thẩm định, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách. Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình truyền thông pháp luật sáng tạo, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật. Ảnh: Trung Kiên

Ở khối cá nhân, nhiều cán bộ, công chức, người làm công tác pháp chế và tư pháp được vinh danh gồm: ông Hoàng Thái Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; ông Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp; Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng - Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng; bà Phạm Thúy Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Trần Hữu Nam - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên và ông Châu Vĩ Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tiến hành trao giải Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia với chủ đề “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Giải Nhất Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia. Ảnh: Trung Kiên

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, văn hóa pháp lý trong mỗi cá nhân từng bước được nâng cao; ý thức tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật ngày càng có chuyển biến tích cực. Pháp luật không còn chỉ là những quy định mang tính bắt buộc mà đã trở thành chuẩn mực trong nhận thức, hành vi và cách ứng xử của mỗi người trong đời sống hằng ngày. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc trao Giải Nhì Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia. Ảnh: Trung Kiên

Ngày Pháp luật Việt Nam đồng thời đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, nhiều vấn đề thực tiễn, những bất cập, vướng mắc trong chính sách, pháp luật được quan tâm phản ánh, trao đổi, kiến nghị xử lý kịp thời. Qua đó góp phần khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đồng thời, nâng cao hiểu biết pháp luật, phát huy quyền làm chủ và giám sát việc thực thi pháp luật.