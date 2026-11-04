Chiều 4-11, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 (9-11) trên địa bàn tỉnh và công bố kết quả, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin”. Buổi lễ được phát trực tiếp trên Fanpage Truyền hình Khánh Hòa của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa (facebook.com/truyenhinhkhanhhoa).

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và nhiều người dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu xem video về kết quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 trên địa bàn tỉnh; nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Biên. Dịp này, Ban tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp về việc khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2026.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin” công bố và trao giải cho 5 tập thể, 26 cá nhân đạt giải trong cuộc thi.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa sẽ thông tin chi tiết ở các bản tin sau.