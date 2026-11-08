Lễ hội Việt Nam – TP.HCM tại Nhật Bản tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy phát biểu

Sau hai ngày diễn ra tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), Lễ hội Việt Nam – TP.HCM với chủ đề “TP.HCM - Hội tụ và lan tỏa” năm 2026 đã khép lại chiều 8.11. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác TP.HCM – tỉnh Aichi (2016-2026).

Lễ hội được tổ chức trong hai ngày 7 và 8.11 tại Công viên Edion Hisaya Plaza, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ hội

Sự kiện có sự tham dự của ông Ōmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản; bà Hirose Noriko, Đại sứ Du lịch Nhật - Việt – TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo hai địa phương, đông đảo người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Aichi.

Trong khổ hoạt động là hai chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Tỏa sắc tinh hoa” và “Hòa khúc vươn mình”, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đến từ TP.HCM như Quang Linh, Phương Thanh, Đông Nhi, Erik, Đông Hùng cùng Nhóm múa ABC.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi trong khuôn khổ Lễ hội

Các tiết mục được dàn dựng đa dạng, kết hợp âm nhạc, ca múa hiện đại với những chất liệu nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Thông qua các chương trình biểu diễn, hình ảnh văn hóa, con người và đời sống nghệ thuật TP.HCM được giới thiệu đến công chúng Nhật Bản.

Bên cạnh hoạt động trên sân khấu, lễ hội còn có không gian giới thiệu văn hóa, du lịch và sản phẩm Việt Nam. Các sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và TP.HCM được lựa chọn, giới thiệu phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Nhật Bản.

Những điểm đến, hành trình du lịch cũng được quảng bá đến khách tham quan, góp phần cung cấp thêm thông tin về tiềm năng du lịch của Thành phố.

Đông đảo khán giả, cộng đồng người dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản đến tham dự các hoạt động của Lễ hội

Phát biểu tại lễ bế mạc chiều 8.11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết, những ngày qua, giữa lòng Nagoya, những làn điệu dân ca, tiếng đàn tranh, tiếng sáo và những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã mang màu sắc của TP.HCM đến với bạn bè Aichi. Không gian văn hóa, du lịch và sản phẩm Việt Nam đã đón rất nhiều lượt khách tham quan.

“Nhưng điều khiến chúng tôi xúc động nhất là những nụ cười, những cái bắt tay và những câu chuyện được sẻ chia giữa người dân Aichi với bà con kiều bào và các nghệ sĩ Thành phố”, ông Trần Văn Bảy chia sẻ.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Lễ hội

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, điều đáng trân trọng là những cuộc gặp gỡ, nụ cười, cái bắt tay và những câu chuyện được chia sẻ giữa người dân Aichi với cộng đồng người Việt Nam và các nghệ sĩ Thành phố.

Đây cũng là giá trị mà hoạt động giao lưu văn hóa hướng đến, góp phần tăng cường sự thấu hiểu và tình cảm giữa nhân dân hai địa phương.

Ngay sau Lễ hội, tại Hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế TP.HCM và Nhật Bản được tổ chức tại Aichi, doanh nghiệp hai bên sẽ có dịp ngồi lại cùng nhau, lắng nghe nhu cầu của nhau và mở ra những cơ hội hợp tác mới.

“Đó cũng chính là cách TP.HCM muốn đến với Aichi: văn hóa mở đường, để du lịch, thương mại và đầu tư cùng tiếp bước”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy bày tỏ mong muốn tiếp tục đón tiếp chính quyền, doanh nghiệp và người dân tỉnh Aichi tại TP.HCM trong các hoạt động giao lưu, trong đó có Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản, qua đó vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.