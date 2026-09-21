Lễ hội Việt Nam tại Ibaraki - Nhịp cầu kết nối Việt Nam và Nhật Bản

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Ibaraki.

Đây là lần đầu tiên một lễ hội Việt Nam quy mô lớn được tổ chức tại Ibaraki, địa phương có nhiều hoạt động hợp tác thực chất với Việt Nam. Sự kiện giới thiệu đến công chúng Nhật Bản những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và con người Việt Nam, đồng thời tạo không gian gặp gỡ giữa cộng đồng người Việt với người dân sở tại, chính quyền, các tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh việc lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Ibaraki mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng.

Theo Đại sứ, quan hệ giữa hai nước không chỉ được thúc đẩy ở cấp chính phủ mà còn được vun đắp thông qua hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và hoạt động giao lưu nhân dân. Lễ hội không chỉ giới thiệu những nét đẹp của văn hóa, ẩm thực, con người và đất nước Việt Nam mà còn tạo thêm cơ hội gặp gỡ, tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Lễ hội.

Ibaraki hiện là một trong những địa phương của Nhật Bản có nền tảng hợp tác đáng chú ý với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, nguồn nhân lực, đầu tư, thương mại và giao lưu địa phương. Tỉnh Ibaraki và tỉnh Long An đã thiết lập các khuôn khổ hợp tác về nguồn nhân lực và mở rộng quan hệ hợp tác. Ở cấp địa phương, thị trấn Yachiyo của Ibaraki cũng xây dựng quan hệ hữu nghị với huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Cộng đồng người Việt tại Ibaraki đang phát triển nhanh chóng. Với hơn 21.000 người, người Việt hiện là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại tỉnh, chiếm khoảng 19,4% tổng số người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương.

Ông Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Ibaraki 2026, cho biết sự kiện là kết quả của quá trình chuẩn bị cùng mong muốn lâu dài của cộng đồng người Việt tại địa phương. Ban Tổ chức kỳ vọng lễ hội trở thành một ngày hội chung, nơi người Việt giới thiệu những giá trị tốt đẹp của quê hương tới người dân Nhật Bản, đồng thời hiểu rõ hơn về địa phương nơi mình đang sinh sống.

Theo ông Nguyễn Khắc Tùng, thành công của lễ hội không chỉ được đánh giá qua quy mô hay số lượng người tham dự mà quan trọng hơn là những mối liên hệ được hình thành sau sự kiện.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ibaraki, đánh giá sự ra đời của lễ hội có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng người Việt tại tỉnh. Hơn 21.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ibaraki không chỉ tạo thành một cộng đồng đông đảo mà còn từng bước trở thành một bộ phận tích cực của xã hội địa phương.

Mặc dù trời mưa nhưng lễ hội vẫn thu hút đông đảo người Việt Nam và người Nhật Bản đến tham dự.

Lễ hội là dịp để cộng đồng người Việt hội tụ, gìn giữ bản sắc văn hóa, thể hiện tinh thần hội nhập và chủ động tăng cường kết nối với người dân Nhật Bản. Ban Tổ chức hướng tới đưa sự kiện trở thành hoạt động thường niên và là nền tảng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với tỉnh Ibaraki.

Từ giao lưu văn hóa, lễ hội được kỳ vọng mở rộng kết nối trong các lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục và nguồn nhân lực. Sự hiểu biết ngày càng sâu sắc giữa người dân hai nước sẽ góp phần hình thành những cơ hội hợp tác mới theo hướng tự nhiên và bền vững.

Việc tổ chức lễ hội tại thành phố Joso cũng cho thấy các hoạt động giao lưu Việt Nam - Nhật Bản đang mở rộng từ những đô thị lớn như Tokyo tới các địa phương, nơi cộng đồng người Việt trực tiếp sinh sống, lao động và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Nhật Bản.

Với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Ibaraki, thành phố Joso cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng hai nước, Lễ hội Việt Nam tại Ibaraki được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì, trở thành dấu ấn mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Nhật Bản ở cấp địa phương.