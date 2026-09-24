Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai từ ngày 1 đến 4/10

Bên dòng sông Hồng, xã Hồng Vân sở hữu một không gian văn hóa đặc biệt, nơi những truyền thuyết về Chử Đồng Tử - Tiên Dung, hay sự hiện diện của các công trình tâm linh nức tiếng (đền Dầm, đền Lộ..) cùng làng nghề, vùng bãi và đời sống nông nghiệp đan xen. Khai thác những giá trị ấy để hình thành các sản phẩm du lịch, trong đó có du lịch tâm linh, đang mở ra hướng phát triển mới: đưa du lịch trở thành một sinh kế lâu dài cho người dân trên chính quê hương mình.