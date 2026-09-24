Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai từ ngày 1 đến 4/10
Từ ngày 1 đến ngày 4/10 tới đây, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội năm nay có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang, công nghiệp sáng tạo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-hai-tu-ngay-1-den-410-419082.htm