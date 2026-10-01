Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - muôn sắc màu cùng hội tụ

Chương trình là sự giao hòa giữa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam với nghệ thuật đương đại, đồng thời quy tụ những sắc màu văn hóa từ nhiều quốc gia, mở ra không gian giao lưu, kết nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới. BÍ thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc Lễ hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Sân khấu khai mạc mở ra không gian nghệ thuật kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 diễn ra tối 1/10 với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 diễn ra tối 1/10 với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Những tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Những tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Những tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Những tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các màn 3D mapping tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN