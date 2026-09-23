Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai:Không gian đối thoại bằng đa sắc màu văn hóa

Thông tin đến Ngoại giao đoàn về Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai Lan tỏa sắc màu văn hóa tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hwaseong Hà Nội: Phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Tiếp nối thành công của Lễ hội lần thứ nhất năm 2025, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4.10 tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh, Hà Nội là thành phố có lịch sử nghìn năm, nơi nhiều lớp văn hóa đã gặp gỡ, giao thoa và được bồi đắp qua các thế hệ. Trong dòng chảy ấy, văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ, mà còn là phương thức để con người hiểu, tôn trọng nhau và cùng nhau xây dựng những kết nối bền vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thông tin đến ngoại giao đoàn về Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra ngày 21.9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định: Giá trị lớn nhất của một sự kiện văn hóa quốc tế không chỉ nằm ở những chương trình được tổ chức, mà còn ở những cuộc gặp gỡ, những hiểu biết mới và những mối quan hệ được hình thành từ đó. Mỗi nền văn hóa khi hiện diện tại Hà Nội sẽ góp thêm một sắc màu vào bức tranh chung. Chính sự đa dạng ấy làm nên sức sống của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

Điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật

Với tinh thần đó, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 - 2026). Bên cạnh giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, lễ hội còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, so với lần thứ nhất, lễ hội năm nay sẽ được mở rộng cả về quy mô và nội dung, với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, cùng nhiều hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và công nghiệp sáng tạo. Trong đó, lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Những con số ấy trước hết thể hiện sự quan tâm và hưởng ứng của bạn bè quốc tế. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự đóng góp của mỗi quốc gia vào một bức tranh văn hóa chung. Thứ trưởng tin tưởng, lễ hội sẽ tạo nên điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng, truyền thông trong nước và quốc tế.

Lễ hội góp phần đưa Hà Nội, Thành phố sáng tạo của UNESCO trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng bền chặt. Lễ hội góp phần xây dựng nền tảng giao lưu văn hóa quốc tế chính thức do Việt Nam chủ trì, tạo điều kiện để Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong hợp tác quốc tế về văn hóa. Đồng thời, thể hiện năng lực tạo dựng sân chơi văn hóa có quy mô quốc tế.

Mở rộng không gian kết nối, sáng tạo

Năm nay, lễ hội tiếp tục phát huy tinh thần giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa, đồng thời mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và phong phú hơn về hình thức trải nghiệm. Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng; mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ được mở rộng về quy mô, hoạt động. Trong ảnh: Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games quốc tế”, mang đến một không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại.

Các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp với vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED mở ra một không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động và hấp dẫn tại lễ hội. Thông qua sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, lễ hội hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa không chỉ gặp gỡ và chia sẻ mà còn cùng tạo nên những kết nối sâu sắc.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và đồng hành của các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và các đơn vị tham gia. Từ việc chuẩn bị các đoàn nghệ thuật, trang phục truyền thống, phim, gian văn hóa, ẩm thực cho đến từng nội dung kỹ thuật, hậu cần… các đoàn ngoại giao đang góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị cho lễ hội.

Ban Tổ chức khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn quốc tế, đồng thời bảo đảm các hoạt động của Lễ hội được triển khai chu đáo, an toàn và hiệu quả.

Từ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những hình thức sáng tạo đương đại, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ khắc họa một bức tranh văn hóa đa sắc màu, đồng thời khẳng định Hà Nội là điểm đến văn hóa quốc tế, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị di sản, nghệ thuật và sáng tạo của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.