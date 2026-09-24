Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản, mở không gian sáng tạo

Sân khấu tại Hoàng thành Thăng Long được đầu tư hoành tráng, kết hợp âm hưởng truyền thống và công nghệ, ánh sáng hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, lễ hội năm nay có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Quy mô được mở rộng với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim của 18 quốc gia, không gian thời trang với trang phục truyền thống từ 19 quốc gia cùng 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Hà Nội có lịch sử hàng nghìn năm cùng nhiều lớp trầm tích văn hóa. Việc tổ chức lễ hội tại Hoàng thành Thăng Long góp phần tạo không gian để các nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Đáng chú ý, khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế” mang đến một cách tiếp cận khác với di sản. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành những trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Công chúng có thể trực tiếp trải nghiệm, khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại.

Cosplay, vũ đạo từ game Audition và hiệu ứng màn hình LED tạo nên một không gian trẻ trung, sôi động. Đặt cạnh những giá trị văn hóa truyền thống, các hoạt động này gợi mở khả năng đưa di sản vào những phương thức biểu đạt mới, nơi công nghệ và công nghiệp sáng tạo trở thành cầu nối với công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Lễ khai mạc có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine. Về phía Việt Nam là sự góp mặt của NSND Trọng Phúc, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM Show, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh cùng nhiều đơn vị, câu lạc bộ nghệ thuật.

Từ nghệ thuật truyền thống đến âm nhạc đương đại, từ trang phục dân tộc đến điện ảnh, ẩm thực và trò chơi điện tử, lễ hội tạo ra nhiều điểm chạm giữa các nền văn hóa. Sự hiện diện đồng thời của những giá trị khác biệt cũng tạo điều kiện để các nền văn hóa được nhìn thấy, lắng nghe và chia sẻ trong một không gian chung.

Lễ hội hướng tới quảng bá hình ảnh Hà Nội với vai trò Thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời giới thiệu các giá trị di sản và năng lực sáng tạo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đây cũng là dịp để Hà Nội phát huy thế mạnh về lịch sử, văn hóa, sáng tạo, trở thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa.

Việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long làm không gian lễ hội vì thế tạo nên một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Một di sản mang trong mình lịch sử hàng nghìn năm trở thành nơi đón những sắc màu văn hóa của thế giới, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới với chính các giá trị văn hóa Việt Nam.

Lễ hội cũng là hoạt động khởi động cho sáng kiến do Việt Nam đề xuất về “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững” giai đoạn 2027 - 2036, vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Qua đó, sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa trong thúc đẩy đối thoại, kết nối và phát triển bền vững.