Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: 'Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai'

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 quy tụ sự tham gia của gần 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế.

Đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè quốc tế.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1/10 - 4/10.

Với quy mô được mở rộng và nội dung đa dạng hơn, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có 45 không gian văn hóa, 32 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của gần 20 đoàn nghệ thuật quốc tế, hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt từ ngày 1 đến 4/10/2026.

Một trong những điểm mới của lễ hội năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế”. Không gian này được xây dựng nhằm kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Tại đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành những trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm, khám phá di sản thông qua các hình thức tương tác hiện đại.

Khu vực Festival Games Quốc tế còn có hoạt động cosplay, trình diễn vũ đạo từ trò chơi Audition kết hợp hiệu ứng màn hình LED. Những hoạt động này hướng tới tạo dựng không gian trẻ trung, sôi động, đồng thời khuyến khích giới trẻ tiếp cận lịch sử và văn hóa bằng phương thức mới.

Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quảng bá di sản được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là cách phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh công nghiệp sáng tạo và các nền tảng số ngày càng phát triển.

Tiết mục Nhã nhạc Cung đình Huế trên nền điệu Ngự Bình tại đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: Thư Vũ.

Thông qua sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa không chỉ gặp gỡ và chia sẻ mà còn cùng tạo nên những kết nối sâu sắc.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng, truyền thông trong nước và quốc tế.

Lễ hội góp phần đưa Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng được bền chặt.