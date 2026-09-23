Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai

Quang cảnh buổi thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: Lê Minh/Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều 21/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Tham dự chương trình có đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức thông tin về chương trình, nội dung, công tác tổ chức và các hoạt động chính của Lễ hội; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao trong quá trình chuẩn bị và triển khai sự kiện.

Tiếp nối thành công của Lễ hội lần thứ nhất năm 2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, Lễ hội hướng tới tạo dựng không gian để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những giá trị đặc sắc và cùng mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Hình ảnh tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025. Ảnh: Ban tổ chức.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Lễ hội năm nay có quy mô mở rộng với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Chương trình gồm 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực; chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia; không gian thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống và 20 đoàn nghệ thuật quốc tế góp mặt.

Sự đa dạng về thành phần tham gia tạo nên một chương trình văn hóa xuyên suốt trong 4 ngày, với nhiều loại hình từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận, khám phá những nét đặc trưng của nhiều nền văn hóa trên thế giới ngay tại không gian Hoàng thành Thăng Long.

Khi di sản gặp gỡ sáng tạo đương đại

Một điểm nhấn đáng chú ý của Lễ hội năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games Quốc tế”. Đây là không gian kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo, hướng tới cách tiếp cận di sản gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Thông qua hình thức tương tác hiện đại, công chúng có thể trực tiếp trải nghiệm và khám phá những giá trị di sản theo một cách mới.

Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED, tạo nên không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động, góp phần đưa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa đến gần hơn với đời sống đương đại.

Việc đưa công nghệ và các sản phẩm của công nghiệp sáng tạo vào không gian lễ hội cho thấy hướng tiếp cận đa dạng hơn đối với việc giới thiệu, lan tỏa các giá trị văn hóa. Di sản không chỉ được bảo tồn, trưng bày mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sản phẩm sáng tạo mới, tạo thêm phương thức để công chúng tiếp cận và tương tác.

Không gian văn hóa mở, kết nối Việt Nam với thế giới

Với sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở. Tại đây, các nền văn hóa không chỉ giới thiệu bản sắc riêng mà còn có cơ hội giao lưu, chia sẻ và tìm kiếm những điểm kết nối.

Từ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến các hình thức sáng tạo đương đại, Lễ hội góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu tại Hà Nội. Qua đó, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của Thủ đô như một điểm đến văn hóa quốc tế, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị di sản, nghệ thuật và sáng tạo của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế.

Phối cảnh sân khấu Hoàng Thành. Ảnh: Ban tổ chức.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được tổ chức từ ngày 1 đến 4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, kỳ vọng trở thành một điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026. Với sự tham gia của đông đảo quốc gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các đoàn nghệ thuật, sự kiện đồng thời mở thêm những cơ hội giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Đây cũng là dịp để Hà Nội – thành phố sáng tạo của UNESCO – tiếp tục phát huy vai trò là điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới; nơi các giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và những kết nối hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế được vun đắp.