Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản, kết nối tương lai

Cùng dự có đại diện các cục, vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đối thoại bằng văn hóa

Buổi gặp mặt nhằm cung cấp thông tin về chương trình, nội dung, công tác tổ chức và các hoạt động chính của Lễ hội, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao trong quá trình chuẩn bị và triển khai các hoạt động.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Hà Nội là thành phố có lịch sử nghìn năm, nơi nhiều lớp văn hóa đã gặp gỡ, giao thoa và được bồi đắp qua các thế hệ. Trong dòng chảy ấy, văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ, mà còn là phương thức để con người hiểu nhau, tôn trọng nhau và cùng nhau xây dựng những kết nối bền vững.

Với tinh thần đó, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, so với lần thứ nhất, Lễ hội năm nay được mở rộng cả về quy mô và nội dung, với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, cùng nhiều hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và công nghiệp sáng tạo.

Những con số ấy trước hết thể hiện sự quan tâm và hưởng ứng của bạn bè quốc tế. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự đóng góp của mỗi quốc gia vào một bức tranh văn hóa chung.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội thông tin đến các đoàn ngoại giao về Lễ hội

“Giá trị lớn nhất của một sự kiện văn hóa quốc tế không chỉ nằm ở những chương trình được tổ chức, mà còn ở những cuộc gặp gỡ, những hiểu biết mới và những mối quan hệ được hình thành từ đó. Mỗi nền văn hóa khi hiện diện tại Hà Nội sẽ góp thêm một sắc màu vào bức tranh chung. Chính sự đa dạng ấy làm nên sức sống của Lễ hội”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng tin tưởng, Lễ hội sẽ tạo nên điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng, truyền thông trong nước và quốc tế.

Lễ hội góp phần đưa Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng bền chặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Nhân dịp này, Thứ trưởng trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đại sứ quán, cơ quan đại diện và các tổ chức quốc tế đã quan tâm, đăng ký tham gia và phối hợp rất tích cực với Ban Tổ chức trong suốt thời gian qua. Từ việc chuẩn bị các đoàn nghệ thuật, trang phục truyền thống, phim, gian văn hóa, ẩm thực cho đến từng nội dung kỹ thuật, hậu cần… tất cả đã góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị cho Lễ hội.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và đồng hành của các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và các đơn vị tham gia. Ban Tổ chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn quốc tế, đồng thời bảo đảm các hoạt động của Lễ hội được triển khai chu đáo, an toàn và hiệu quả.

Không gian văn hóa đa sắc màu

Thông tin đến các đoàn ngoại giao, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, tiếp nối thành công của Lễ hội lần thứ nhất năm 2025, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4.10 tại Hoàng thành Thăng Long.

Các thành viên Ban Tổ chức trả lời câu hỏi của đại diện các đoàn ngoại giao

Lễ hội tiếp tục phát huy tinh thần giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa, đồng thời mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và phong phú hơn về hình thức trải nghiệm. Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Với quy mô được mở rộng và nội dung đa dạng hơn so với lần thứ nhất, Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế; hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt các ngày diễn ra.

Đại diện các đoàn ngoại giao đặt câu hỏi cho Ban Tổ chức

Trong khuôn khổ Lễ hội năm nay, khu vực Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games quốc tế mang đến một không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại. Các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp với vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED mở ra một không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động và hấp dẫn tại Lễ hội.

Thông qua sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, Lễ hội hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa không chỉ gặp gỡ và chia sẻ mà còn cùng tạo nên những kết nối sâu sắc.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Từ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những hình thức sáng tạo đương đại, Lễ hội khắc họa một bức tranh văn hóa đa sắc màu, đồng thời khẳng định Hà Nội là điểm đến văn hóa quốc tế, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị di sản, nghệ thuật và sáng tạo của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đoàn ngoại giao đã đặt nhiều câu hỏi cho Ban Tổ chức về các nội dung liên quan, thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện.