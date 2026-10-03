Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được vinh danh ở hạng mục 'Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội'

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026 vừa công bố kết quả, với 11 đề cử chính thức thuộc các hạng mục Giải thưởng Lớn, Tác phẩm, Việc làm và Ý tưởng. Từ các đề cử, Hội đồng Giám khảo quyết định trao 6 giải thưởng và 1 Tặng thưởng.

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam trao giải "Việc làm" cho đại diện BTC Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hoà

BTC trao chứng nhận cho các Đề cử giải "Việc làm"

Trong đó, ở hạng mục Việc làm có 4 đề cử, gồm: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 do Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức; nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy thông tuyến hệ thống đường vành đai Hà Nội; Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ; Chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Trong đó, 2 đề cử được trao giải là Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025; chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Các đoàn khách quốc tế tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025

Theo ông Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng, thành viên Hội đồng Giám khảo, mùa giải thứ 19 tiếp tục ghi nhận những đóng góp đa dạng cho Hà Nội trên nhiều lĩnh vực, từ sáng tác nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị di sản đến tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế và phát triển không gian đô thị.

Đáng chú ý, việc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 được vinh danh ở hạng mục Việc làm cho thấy dấu ấn ngày càng rõ nét của các hoạt động hội nhập quốc tế và ngoại giao văn hóa trong đời sống Thủ đô.

Lễ hội quy tụ nhiều hoạt động văn hóa quốc tế ngay tại Hà Nội. Các không gian triển lãm nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc, giao lưu ẩm thực và các hoạt động văn hóa đa dạng đã tạo cơ hội để người dân Thủ đô giao lưu với bạn bè quốc tế, qua đó tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa các nền văn hóa.

Việc tôn vinh Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội cũng gắn với yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế, trong đó ngoại giao văn hóa được xác định là một kênh quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế và sức mạnh mềm

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, sự kiện góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm hội tụ của các nền văn hóa, đồng thời mở ra tiền đề để hình thành một chuỗi sự kiện văn hóa đối ngoại có tính thường niên tại Thủ đô.

Việc tôn vinh Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội cũng gắn với yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế, trong đó ngoại giao văn hóa được xác định là một kênh quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế và sức mạnh mềm.

Từ góc nhìn này, Hà Nội không chỉ tiếp nhận và giới thiệu các giá trị văn hóa của thế giới mà còn chủ động kiến tạo không gian đối thoại, giao lưu giữa các nền văn hóa ngay tại Thủ đô.

Những sự kiện văn hóa quốc tế quy mô lớn góp phần mở rộng các kết nối về văn hóa, du lịch, hợp tác quốc tế, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội là một thành phố giàu truyền thống, thân thiện, cởi mở và năng động.

Với việc lựa chọn và vinh danh những công việc, tác phẩm, ý tưởng cụ thể, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 tiếp tục phản ánh những nỗ lực làm cho Hà Nội ngày càng giàu sức sống văn hóa, đồng thời mở rộng không gian giao lưu và kết nối của Thủ đô với khu vực và thế giới.