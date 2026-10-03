Lễ hội văn hóa thế giới năm 2026: Bắc nhịp cầu, kết nối năm châu qua các tiết mục của 11 quốc gia

Không gian sân khấu tại Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa khi các nghệ sĩ quốc tế lần lượt trình diễn những tiết mục mang dấu ấn riêng. Mở đầu chương trình là các tiết mục đến từ 11 đoàn nước ngoài là phần múa trên nền nhạc “Chung một vầng trăng” do đoàn nghệ sĩ Trung Quốc thực hiện.

Trong đó, hình ảnh vầng trăng vốn quen thuộc trong đời sống tinh thần của nhiều người châu Á được khai thác như một biểu tượng của sự đoàn viên, kết hợp với điệu múa uyển chuyển, thướt tha của đoàn vũ công xứ Trung tạo cho người xem một trải nghiệm mãn nhãn. Qua âm nhạc và nghệ thuật sân khấu, tiết mục mang đến không gian giàu màu sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của nước bạn.

Tiết mục múa nền nhạc “Chung một vầng trăng” do đoàn nghệ sĩ Trung Quốc thực hiện

Tiếp nối Trung Quốc là tiết mục “Sieng Khen Lao” đến từ nước láng giềng Lào mang âm hưởng đặc trưng của nghệ thuật biểu diễn xứ triệu voi. Những giai điệu và nhịp điệu dân gian góp phần tái hiện đời sống văn hóa tinh thần của người dân Lào, tạo nên sắc thái nhẹ nhàng, gần gũi cho khán giả tại sự kiện.

Tiết mục “Sieng Khen Lao” đến từ nước láng giềng Lào mang âm hưởng đặc trưng của nghệ thuật biểu diễn xứ triệu voi

Trong khi đó, đoàn biểu diễn của Hiệp hội Taekwondo Quốc gia đến từ Hàn Quốc mang đến một tiết mục giàu năng lượng. Môn võ Taekwondo vốn là một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng, đặc sắc của người dân xứ sở kim chi. Qua những động tác mạnh mẽ, chính xác được kết hợp với đội hình và nhịp điệu biểu diễn, tiết mục đã tạo nên màn trình diễn có tính thị giác cao, khiến nhiều khán giả trầm trồ.

Đoàn biểu diễn của Hiệp hội Taekwondo Quốc gia đến từ Hàn Quốc mang đến một tiết mục giàu năng lượng

Sắc màu Nam Á tiếp tục được thể hiện qua tiết mục “Intekhab” của đoàn nghệ sĩ Pakistan. Phần trình bày của đoàn nghệ thuật Pakistan đã tạo nên sắc màu văn hóa đặc trưng với những âm điệu truyền thống đặc trưng kết hợp với nhạc cụ đương đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu màu sắc, thể hiện những nét đặc trưng, đa dạng trong văn hóa biểu diễn của Pakistan.

Tiết mục “Intekhab” của đoàn nghệ sĩ Pakistan

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn của đoàn nghệ sĩ Indonesia với ca khúc “Người Việt mình thương nhau”, sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Các nghệ sĩ Indonesia lựa chọn một ca khúc Việt Nam và trình diễn theo hình thức nhạc không lời, tạo nên sự kết nối thú vị giữa nghệ sĩ quốc tế và âm nhạc Việt Nam. Qua đó, âm nhạc vượt qua ranh giới ngôn ngữ để tạo nên sự đồng điệu giữa những nền văn hóa khác nhau.

Phần trình diễn của đoàn nghệ sĩ Indonesia với ca khúc “Người Việt mình thương nhau”, sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa

Từ Đông Nam Á, khán giả tiếp tục được thưởng thức “Apsara Dance” của đoàn nghệ sĩ Campuchia. Múa Apsara là một loại hình nghệ thuật nổi tiếng của Campuchia, gắn với hình tượng các tiên nữ trong văn hóa Khmer. Những động tác tay, ngón tay và tư thế cơ thể được thể hiện chậm rãi, uyển chuyển, kết hợp cùng trang phục và phụ kiện đặc trưng tạo nên vẻ đẹp trang trọng, mềm mại của nghệ thuật múa Khmer.

Tiết mục “Apsara Dance” của đoàn nghệ sĩ Campuchia

Đại diện cho khu vực Nam Mỹ, đoàn nghệ sĩ Peru mang đến “Marinera Norteña”, điệu múa truyền thống nổi tiếng của vùng duyên hải phía Bắc nước này. Những bước chân linh hoạt, chuyển động duyên dáng cùng chiếc khăn tay trở thành những yếu tố đặc trưng trong màn trình diễn. Điệu múa góp phần thể hiện kỹ thuật còn phản ánh đời sống văn hóa và tinh thần của người dân Peru.

Tiết mục nhảy "Marinera norteña" được biểu diễn bởi Đoàn nghệ sĩ Peru

Trong khi đó, đoàn nghệ sĩ Israel giới thiệu tiết mục “Metro Brahms” mang màu sắc của nghệ thuật biểu diễn đương đại. Tiết mục không lời với giai điệu cuốn hút, vui nhọn tạo nên không khí sôi động trong chương trình.

Đoàn nghệ sĩ Israel giới thiệu tiết mục “Metro Brahms” mang màu sắc của nghệ thuật biểu diễn đương đại

Bên cạnh đó, đoàn nghệ sĩ Ukraine mang đến tiết mục “Kynu Kuzhil - Tôi thả gánh kéo sợi” mang âm hưởng văn hóa dân gian Ukraine. Hình ảnh lao động, đời sống thường nhật của người Ukraine được chuyển tải thông qua âm nhạc, chuyển động và ngôn ngữ biểu diễn, giúp khán giả có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống của đất nước Đông Âu.

Tiết mục "Kynu kuzhil - Tôi thả gánh kéo sợi" do Đoàn nghệ sĩ Ukraine trình diễn

Sắc màu Nam Á tiếp tục được nối dài với tiết mục “Alga Koro Go Khopar Badhon” của đoàn nghệ sĩ Bangladesh. Những giai điệu, nhịp điệu và phong cách biểu diễn đặc trưng góp phần giới thiệu đời sống văn hóa dân gian của Bangladesh đến với công chúng Việt Nam và quốc tế.

Tiết mục “Alga Koro Go Khopar Badhon” của đoàn nghệ sĩ Bangladesh

Khép lại chuỗi tiết mục đến từ các đoàn nghệ sĩ nước ngoài là “Osmanli Divanisi” của đoàn nghệ sĩ Azerbaijan. Mang dấu ấn của không gian văn hóa Tây Á, tiết mục thể hiện nét đặc trưng trong âm nhạc truyền thống và phong cách trình diễn của Azerbaijan, góp thêm một màu sắc khác biệt cho sân khấu lễ hội.

Tiết mục “Osmanli Divanisi” của đoàn nghệ sĩ Azerbaijan

Tại chương trình, 11 tiết mục với cách biểu đạt nghệ thuật đã tạo nên một không gian giao lưu đa văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long. Mỗi đoàn nghệ sĩ mang theo những câu chuyện riêng về lịch sử, đời sống và bản sắc dân tộc, cùng gặp nhau trên một sân khấu thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật. Sự hội tụ giữa 11 quốc gia tại lễ hội mang đến những màn trình diễn đa dạng cho khán giả tại Hà Nội, mở ra không gian để các nền văn hóa cùng hiện diện, đối thoại, giao lưu và kết nối.